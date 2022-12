Pavel si není jistý, zda by Nerudová byla dobrá prezidentka. Vadí mu její výroky

ČTK

Prezidentský kandidát Petr Pavel si není jist, že by jeho protikandidátka Danuše Nerudová byla dobrou prezidentkou. Vyčítá jí vyjádření k Ukrajině nebo slovenské prezidentce Zuzaně Čaputové. Větší obavu ale má, pokud by volby vyhrál Andrej Babiš, uvedl ve vyjádření poskytnutém dnes ČTK. Nerudová v reakci uvedla, že i přes silné výhrady vůči Pavlovi by ho v druhém kole proti Babišovi podpořila.

Kandidát na prezidenta Petr Pavel vystoupil na tiskové konferenci k podobě další fáze kampaně a plánovaným aktivitám, 29. listopadu 2022, Praha. | Foto: ČTK