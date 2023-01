Vyvrcholení debat Deníku: Už ve středu budou Babiš a Pavel hosty živého vysílání

Na úterní společné tiskové konferenci Nerudová vyzvala své voliče, aby dorazili k druhému kolu voleb a volili Pavla. Jeho protikandidát a bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) podle ní představuje zlo, které nesmí skončit na Hradě. „Celou kampaň jsem říkala, že bych generála v případě druhého kola podpořila. V tuto chvíli jeden kandidát reprezentuje demokratické hodnoty a třicet let práce pro Česko. Druhý kandidát tyto hodnoty neprezentuje,“ zdůvodnila Nerudová.

Zlo nesmí skončit na Hradě, říká Nerudová

Nerudová řekla svým více než 777 tisícům voličům z prvního kola, aby to druhé rozhodně nevynechali. „Aby se podařilo porazit to zlo, které tu je. Zlo nesmí skončit na Hradě. Je to jediná možnost, jak zabránit, aby si druhý kandidát zprivatizoval celou Českou republiku,“ dodala.

Na společné konferenci dvojice také oznámila, že hodlá například společně vyjíždět do krajů. „Bude to nejenom o verbální podpoře, v plánu máme společná vystoupení při některých akcích i úzkou spolupráci našich týmů. Budu rád, když budou spolupracovat i naši dobrovolníci. Cíl máme společný,“ sdělil Pavel. Oba kandidáti půjdou dnes například společně na pivo s týmy a dobrovolníky, ve čtvrtek pak Nerudová Pavla doprovodí na mítink v Ostravě.

Nerudová také oznámila, že Pavlovi poskytne své reklamní prostory. „Reklamní plochy jsou zaplacené na celý měsíc. Bude se jednat o přelepy, které bude hradit tým generála Pavla,“ upřesnila.

Pavel útočnou kampaň neplánuje

Pavel se v úterý také ohradil vůči kampani svého oponenta Babiše, který na svých předvolebních billboardech naznačil, že bývalý generál v případě zvolení 'zatáhne Českou republiku do války'. „Jako voják jsem nebyl ten, kdo by tlačil někoho do konfliktu. Války začínají politici, ne vojáci. Já jsem tu válku zažil. Byl bych ten poslední, kdo by chtěl naši zemi vtáhnout do války. Celá moje práce byla o tom, jak mír udržet,“ zdůraznil Pavel.

Strašení válkou, zatažením do války či mobilizací Pavel navíc pokládá za zbabělost. „Je to zneužívání strachu ve vlastní politický prospěch," uvedl na adresu bývalého premiéra.

Pavel se nicméně vyjádřil ve smyslu, že podobnou 'útočnou kampaň' nehodlá svému konkurentovi oplácet. „Nehodlám vytvářet žádné kompro, jak Babiš tvrdí. To není můj svět, to je jeho svět," řekl.

Druhý finalista a Pavlův protikandidát Babiš dnes původně plánoval návštěvu kostela Panny Marie Vítězné na Malé Straně, přezdívaného Pražské Jezulátko. Správci ale kostel výjimečně uzavřou. Bojí se toho, že by ho Babiš zneužil k 'útočné a strach vyvolávající kampani'. Babiš v pondělí večer reagoval, že návštěvu ke kampani zneužít nechtěl. Byl tam už třikrát a nikde to nezveřejnil, uvedl.

Poté měl jít na výstavu korunovačních klenotů ve Svatém Vítu na Pražském hradě. Serveru iDNES.cz ale řekl, že tam nepůjde, „protože všichni jedou kampaň antibabiš“.

Poslechněte si argumenty obou uchazečů o post nového českého prezidenta, a to už ve středu od 11:00. Prezidentský souboj Petra Pavla a Andreje Babiše můžete sledovat jak živě, tak ze záznamu na webu deník.cz.



O prezidentovi České republiky rozhodne druhé kolo. Utkají se v něm Andrej Babiš (vlevo) a Petr Pavel.Zdroj: Deník/Martin Divíšek