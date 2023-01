Lidé na sociálních sítích po vyhlášení výsledků žertovali, že Česko má za sebou flanelovou revoluci. Kdo vlastně vymyslel symbol flanelové košile? Ten přinesl do kampaně pan generál, protože je to jeho oblíbené ošacení. Když jsme začínali s kampaní, tak nás trápila jeho kostkovaná košile, protože módní stylisté na nás nenechali nit suchou. Zkusili jsme s tím bojovat, ale pak jsme zjistili, že to nezměníme a dali jsme tomu volný průchod. Objevili jsme, že jsou krásné flanelky, které nevypadají špatně. On v tom začal chodit, když měl nějakou volnější akci a pak se toho chytli sami lidé. I já sama jsem tomu podlehla a pořídila si dvě košile. Stalo se to přirozeným symbolem kampaně.

Proč vyhrál Petr Pavel? O úspěchu rozhodlo několik věcí, přispěl i samotný Babiš

Je po volbách, kampaň skončila. Co byl pro vás nejsilnější moment?

Obrovsky silné bylo Ústí nad Labem. Po prvním kole jsme chtěli vyrazit za lidmi a kolegyně navrhla právě Ústí. Byli jsme tam už před volbami, je to bašta protikandidáta, ale nebáli jsme se toho. U nákupního centra to byl šok, byly tam najednou stovky či možná tisíce lidí, protože do té doby chodily na akce spíše desítky či nižší stovky lidí. Najednou tam stály davy lidí s pozitivní energií. V tu chvíli jsme si řekli, že se něco zlomilo a podpora roste. To bylo hrozně důležité.

Takže mítink v Ústí byl zlom mezi oběma koly?

Ano, takto velkou početní odezvu jsme nečekali. Samozřejmě, že jsme celou dobu četli volební průzkumy, ale tohle nás utvrdilo, že i v reálu se ty průzkumy propisují do reality a že lidé vyšli a nebáli se vyjádřit svůj názor. To nás hrozně nakoplo v tom, že už to musíme dotáhnout do vítězného konce.

Obavy a strach se nemají zneužívat. To mi na kampani vadilo, řekl Pavel

Hlavním stratégem kampaně byl Michal Repa, který se podílel například na kampani slovenské prezidentky Zuzany Čaputové. Je odborníkem na čtení průzkumů i určování témat v kampani. Byl hlavní tahoun týmu on?

Michal Repa byl opravdu mozek kampaně. Já vždycky říkám, že kapitán na lodi může být jen jeden. My jsme si nastavili jasná pravidla, kdo co bude dělat. Já mám praxi z marketingu, i tam ale platí, že stratég dává směr. A mým úkolem bylo s týmem tuto strategii naplnit.

Jaká ta strategie byla? Chtěl Petra Pavla takového, jakým byl před kampaní, nebo na něm něco „měnil“?

Michalovo pravidlo je, že se vždycky snaží detailně poznat kandidáta a ukázat jeho silné stránky. Nic nepředělává, nic nešroubuje. Jedno z pravidel, které nám stále opakoval, bylo, že na kampani můžete změnit všechno, jenom ne kandidáta. Toho jsme se drželi a snad byl prostor ukázat povahu a zkušenosti pana generála co nejširší veřejnosti. Snad se to dařilo, protože on byl opravdu dobrý kandidát.

České celebrity jsou z vítězství Petra Pavla nadšené. Hovoří o naději i respektu

Petr Pavel měl zkušenosti z armády, z diplomacie, ale svět médií moc neznal. Dávali jste mu nějaké mediální školení? Cvičili jste na poslední televizní debaty před kamerami?

Ne, žádné kamerové zkoušky jsme před debatami nedělali. Připravovali jsme se stejně jako na ostatní rozhovory s novináři. Takže se řešil obsah, témata. To, že někdo z týmu si občas hrál na protikandidáta, to je myslím přirozené, ale on je hrozně učenlivý. S každou další debatou se myslím zlepšoval a i samotní kandidáti si na sebe čím dál víc ve studiu zvykali.

Jeho soupeřem byl velmi výrazný kandidát – Andrej Babiš. Bylo to výhodou? Nebyla by kampaň jiná a možná v něčem složitější, kdyby šéf Hnutí ANO nekandidoval?

Pan generál už to v několika rozhovorech řekl, že jeho motivací kandidovat na prezidenta byl populismus. A proto pro něj s určitou mírou nadsázky byl pan Babiš jasný protikandidát. Kdyby to byl jen souboj kandidátů z toho řekněme demokratického spektra, vypadalo by to jinak. Nerada bych ale, aby to vyznělo, že jsme si přáli pana Babiše. To určitě ne. To druhé kolo kampaně už bylo tak nízké a hrálo na strach lidí, že politika ukázala své nové dno.

Jak se lidé v Černoučku se radovali z vítězství Petra Pavla:

Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín

Už dopředu jste říkala, že po kampani vaše spolupráce s nově zvoleným prezidentem končí. A skončí i většina dalších členů týmu. Už je jasné, kdo na Hrad naopak půjde a bude s Petrem Pavlem pokračovat?

Je to velmi čerstvé. Kampaň sice skončila, ale mě ještě čeká role jakéhosi tranzitního manažera, než se ze svých závazků vyváže paní budoucí kancléřka Jana Vohralíková. Navíc nás čeká administrativa, vyúčtování kampaně a hlavně poděkování voličům a dobrovolníkům. Březen tedy ještě budeme pracovat, jen už budeme vědět, že to největší máme za sebou.

Inaugurace nového prezidenta se odehraje 9. března. Jak tento čas před nástupem do funkce bude nově zvolaný prezident trávit?

Schůzka nad programem nás teprve čeká. Nechtěli jsme nic plánovat dopředu. Musíme trochu omezit prostor pro média, protože nás čeká práce na přechod do úřadu. Cítíme, že očekávání jsou velká a neradi bychom to podcenili. A budeme rádi, když i veřejnost nechá panu prezidentovi a novému týmu čas na to, aby se v nové roli zorientovali a změny začali dělat správně a ne překotně. Prostě, budeme prost média i veřejnost o trpělivost.