Od vyhlášení volebních výsledků ještě neuplynul ani týden a vy už jste absolvoval tolik schůzek, rozhovorů a telefonátů, že tolik snad nestihl Miloš Zeman za celých pět let. To jste plánoval dopředu, nebo se to tak vyvinulo? Nebyl to plán, jsem tak založený. Nedokážu jen sedět a vychutnávat vítězství. Skutečně jsem to považoval za začátek práce, ne za období, kdy budeme slavit a teprve časem se k něčemu dostaneme. Vnímám jako naprosto přirozené, že se od prvního dne snažím seznámit s problematikou, o které jsem sice byl informován z řady různých úhlů, ale teď o ní mohu mluvit s lidmi, jimž je v rámci exekutivy vlastní. Považuji to tedy za standardní náplň přechodné periody, protože po inauguraci by měl začít plnohodnotný výkon funkce. Není na co čekat.

Na druhou stranu ten, který zavolat měl, nevolal. Není sice nikde dáno, zda by se měl ozvat dosluhující prezident tomu novému, ale nečekal jste, že Miloš Zeman prostřednictvím svých spolupracovníků navrhne setkání?

K mému překvapení nemáme nijak kodifikovaný proces předávání funkce prezidenta. Myslím, že je to jeden z mála dluhů přímé volby, který bychom ještě měli dotáhnout do konce, aby bylo naprosto jasné, kdo a co bude v tomto období dělat. Aby nehrály roli pouze osobní sympatie a antipatie mezi končícím a nastupujícím prezidentem. Aby to mělo profesionální základ, kdy všichni účastnící vědí, jaké kroky mají činit. Přirozeně bych očekával, že to bude současný prezident se svým úřadem, kdo navrhne nějaký harmonogram a obsah. Zatím se to nestalo. Dnes (ve středu – pozn. red.) dojde ke schůzce designované šéfky kanceláře Jany Vohralíkové a Vratislava Mynáře. Doufám, že se na něčem konkrétním domluví. Pokud ne, budeme pracovat v souladu s naším nejlepším vědomím a svědomím, aby byl proces předávání co nejprofesionálnější. Bez dobré vůle druhé strany to ale opravdu nejde.

Dobrá vůle na druhé straně možná chybí trochu záměrně. Do veřejného prostoru se dostaly informace o tom, že v Kanceláři prezidenta republiky (KPR) není všechno v pořádku, vy osobně jste mluvil o tom, že Hrad prováděl aktivity v šedé zóně, nevylučoval jste ani eventuální trestní oznámení. Je to skutečně tak zlé?

Už jenom z informací dostupných z veřejných zdrojů je zřejmé, že dochází ke snaze o nelegální těžbu v Lánské oboře. Nebo že prověřování okolností skartace utajovaných dokumentů nebylo úplně dotaženo do konce. I sama netransparentnost v přístupu KPR k předávání úřadu mě opravdu naplňuje obavami, že v jejím chodu asi nebylo všechno úplně v pořádku. Vzhledem k tomu, že některé indicie mám, je znepokojení na místě. Dokud ovšem nebudeme mít přístup k podkladům, těžko se dají podniknout konkrétní kroky.

To chápu, ale není doslova výsměch, když server SeznamZprávy přinesl informaci, že pravomocně odsouzený podvodník Miloš Balák, jemuž dal prezident Zeman milost, rozjel znovu těžbu v Lánské oboře, za což dostal onen tříletý trest vězení a zákaz činnosti? Není síla, která by tomu zabránila?

Přesně tak to vnímám jako občan a zároveň i zvolený prezident. Je to naprostý výsměch všem pravidlům, veřejnosti a spravedlnosti. Miloš Balák zřejmě činí kroky tímto směrem, ačkoli ten případ stále není uzavřen. Dává tak najevo, že se cítí mimo zákonné hranice a nemá žádnou zodpovědnost za své činy. Jako by automaticky předpokládal, že stále může spoléhat na ochrannou ruku. Musím s naprostou vážností říct, že všechny tyto věci chci nejenom osvětlit, ale pokud tam došlo k jakémukoli porušení pravidel, dotáhnout to do konce.

Neřekne si část veřejnosti, která vám není nakloněna a patří k příznivcům Miloše Zemana, že vaše setkání s šéfem BIS, Nejvyššího kontrolního úřadu, policejním prezidentem a ministrem vnitra je přípravou na smyčku, která se má utáhnout kolem osazenstva Kanceláře prezidenta republiky?

Nevnímám to jako smyčku kolem osazenstva kanceláře, ale kdybych měl zůstat u toho příměru, jde o smyčku nad porušováním pravidel a zákonů. Během své kampaně jsem zdůrazňoval, že chci, abychom se vrátili k respektování pravidel, jež musejí platit pro všechny stejně. A že je úplně jedno, jestli to bude Pepa Novák z Horní Dolní, nebo prezident a lidé z jeho kanceláře. Pokud se prokáže, že pravidla byla porušena, nebo byl dokonce překročen zákon, nevidím jinou možnost než to potrestat. Bez toho budeme vytvářet atmosféru, že porušování pravidel je možné, má-li člověk dostatečné krytí. To by byl rozhodně velice špatný základ pro jakoukoli změnu.

Chcete do svého týmu ústavního právníka Jana Kyselu?

Oslovil jsem ho už dávno. Velice si vážím toho, že mi vysvětlil některá zákoutí ústavního práva. Špičkových odborníků na tuto oblast tolik není, a kdokoli je schopen a ochoten se se mnou podělit o své zkušenosti, je vítán. Přestože pan profesor Kysela není součástí mého vnitřního poradního týmu, byl vždy vstřícný a poradil mi, když jsem ho o to požádal. Budu moc rád, když to tak bude i nadále.

Ptám se i proto, že Jan Kysela se zmínil o možnosti sáhnout do Ústavy ČR. Vy jako nestranický občanský kandidát a nyní prezident byste podle něj mohl otevřít téma zpřesnění některých pravomocí. Chystáte se k něčemu takovému?

Nevidím to jako urgentní záležitost, ale pokud na základě odborné diskuse dospějeme k závěru, že by bylo vhodné některá ustanovení zpřesnit v zájmu větší transparentnosti a zklidnění, tak proč ne? Tady Markéta (mluvčí Markéta Řeháková – pozn. red.) toto spojení nemá ráda, protože ví, že když řeknu „proč ne“, začíná nějaký problém. Ale já se takovým podnětům rozhodně nebráním. Jsem přesvědčený, že všude, kde dojdeme k závěru, že bychom něco mohli dělat lépe, je správné to zvážit.

Právník a manžel vaší podporovatelky ve druhém kole Robert Neruda v minulosti prostřednictvím platformy Rozumné právo navrhoval, aby se prezident při jmenování členů vlády musel řídit návrhem jejího předsedy a že by přišel o druhý pokus jmenovat premiéra. Dokonce podporuje snazší cestu k podání žaloby proti hlavě státu. Který z těchto bodů je podle vás k diskusi?

Přiznávám se, že jsem o tom nijak podrobně nepřemýšlel. Ale určitě je to námět pro odbornou diskusi. Jestli se shodneme, že některé změny zjednoduší systém a povedou k větší stabilitě, nemám problém se s tím vypořádat. Rozhodně netoužím po tom, za každou cenu udržet maximum prezidentských pravomocí. Nakonec všechno se vyvíjí a je potřeba reagovat na změny.

V jedné předvolební debatě jste na dotaz, jakou pozici bude v případě vašeho vítězství zastávat Petr Kolář, odpověděl: „Jediný Kolář na Hradě bude protokolář.“ Teď to tak nevypadá. Domlouval Petr Kolář váš telefonát s tchajwanskou prezidentkou?

Nemyslím. My jsme evidovali přání ze strany Tchaj-wanu o tento telefonát. Ke mně se to dostalo cestou tiskové mluvčí a vzhledem k tomu, že máme s Tchaj-wanem čilé ekonomické a kulturní vztahy, jednal jsem s jeho představiteli i během uplynulých čtyř let. Proto jsem neviděl žádný problém v uskutečnění telefonického rozhovoru. Pokud jde o Petra Koláře…

Přítele po boku.

Je to tak. Mám s ním blízký vztah, ale rozhodně to není vztah loutkovodiče a loutky. Petr Kolář moc dobře ví, že se vodit nenechám, ale zároveň ví, že si nechám poradit. A koresponduje-li to s mým viděním světa, rád se poučím. A tam, kde mám jinou představu, jdu svou cestou.

Bude mít Kolář diplomatický pas?

To je možná předčasná věc. O tom jsem vůbec neuvažoval. Chci ale říct, že bude-li mít Petr Kolář jakoukoli užitečnou radu, budu si toho vážit. Ono je dobré mít někoho, kdo není vázán funkcí a říká nezávislý názori tehdy, když se vám to nebude úplně líbit a půjde o tzv. nevyžádanou radu. Přesně tento druh vztahu spolu máme. Když bude mít pocit, že dělám něco, co není úplně správné, nemusí se rozpakovat mi to říct a já si to pro sebe přechroupu. To neznamená, že bude mít naprosto neomezený a nekontrolovaný vliv na činnost prezidenta nebo kanceláře. Tak to rozhodně není.

Jste člověk, který snáší kritiku a připomínky, že nedělá věci tak, jak by měl?

Asi bychom těžko hledali chlapa, který není trochu ješita. Nám určitě víc vyhovuje, když nás lidé chválí a říkají, jak jsme krásní, silní a úžasní, ale na druhou stranu já jsem nikdy neztrácel kontakt se zemí a vždycky jsem se snažil mít kolem sebe pár lidí, kteří mi řekli i to, co se mi neposlouchá úplně dobře. Na prvním místě je to moje žena, která je v tomto ohledu až brutálně upřímná a někdy jí říkám, že by mě mohla občas i pochválit, abych se cítil dobře. Eva bude první, kdo by mě se svým instinktem upozornil, že se začínám odpoutávat od reality, případně že začínám podléhat pocitu vlastní výjimečnosti. Mám také pár přátel, kteří byli vždycky na mé straně, ale byli dostatečně soudní, aby mi řekli svůj názor a pak nechali na mně, abych se s tím vypořádal.

Úřad převezmete ve chvíli, kdy ruská agrese na Ukrajině trvá rok. Toto téma bude určitě tvořit důležitou část vaší agendy. Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba mi v rozhovoru řekl, že existují všechny předpoklady, aby byl konflikt ukončen ještě letos. Sdílíte tuto vizi?

Mnohokrát jsem vyjádřil podobný názor, byť jsme ho nijak nekoordinovali. K tomuto závěru směřuje dost faktů. Musí být ale splněno několik základních předpokladů. Především je to naše podpora Ukrajině, která nesmí doznat změn ani redukce. Nemůžeme dopřát Rusku čas ke konsolidaci sil, možnost prostřednictvím různých, většinou obskurních režimů, jako jsou Írán nebo Severní Korea, se dozbrojit, případně zmobilizovat a vyzbrojit další síly.

Jak to udělat, abychom ten čas Rusku nedopřáli?

Tím, že vytrváme v tvrdém sankčním režimu a budeme případně usilovat o jeho zpřísnění. Hlavně důsledným uplatňováním a kontrolou už přijatých sankcí, aby nedocházelo k žádnému obcházení pravidel a únikům technologií přes třetí strany. A ochotou zásobovat Ukrajinu technikou, kterou bude potřebovatk úspěšnému zvládnutí situace na bojišti.

Teď jsme se ale dověděli, že Spojené státy pošlou tanky Abrams až koncem roku a prezident Biden řekl jasné ne dodávkám bitevníků F-16.

To je pravda, ale pokud jde o tanky, americký souhlas byl signálem k otevření dveří pro dodávky tanků z Evropy. Proto se mohou rozjet zásilky z Polska, Německa a dalších zemí, což může Ukrajině výrazně pomoci zvláště v nadcházejícím období, kdy se po zimě otevře prostor pro rozsáhlé pozemní operace. U nadzvukových letounů je to trochu složitější. Jedna věc je politická vůle bitevníky poskytnout, druhá jejich dostupnost a třetí schopnost Ukrajiny tuto kapacitu absorbovat. Přechod na jinou leteckou techniku je logisticky i výcvikově velice komplikovaná záležitost.

Tak zněl také hlavní britský argument, že zaučení personálu není otázkou několika týdnů.

Přesně tak. Vytvořit celý systém logistiky, palivového, zbraňového hospodářství a výcviku je i při naprostém zkrácení všech lhůt záležitostí minimálně na půl roku. Je otázka, zda by byl takový časový horizont pro Ukrajinu efektivní. Každopádně by nebylo dobré tuto možnost úplně zavírat s ohledem na to, že konflikt jednou skončí a my budeme stát před otázkou, zda a v jakém horizontu Ukrajinu přijmout do NATO.

Čehož jste příznivcem.

Čehož jsem příznivcem. Pak se budeme bavit o něčem, co vojáci nazývají interoperabilitou. Bude dobře, když Ukrajina bude používat technologie, které jsou běžné ve státech NATO, protože to by její přibližování k Alianci výrazně zrychlilo.

Hovořil jste o sankcích, které by neměly být obcházeny. Jak se díváte na momentální snahu Mezinárodního olympijského výboru pustit za určitých podmínek ruské sportovce na olympiádu, která bude za rok v Paříži? Ukrajinský prezident Zelenskyj řekl, že v takovém případě by Ukrajina hry bojkotovala. Jak by se k tomu mělo postavit Česko? A jaký je váš postoj?

Mně je samozřejmě líto sportovců, kteří se snaží být ve své disciplíně nejlepší, chtějí reprezentovat svoji zemi a neschvalují akce současného ruského režimu. Avšak jakékoli rozmělňování jednotného postupu vůči Rusku může vést k tomu, že se podpora začne drolit. Jsem přesvědčen, že bychom měli být zásadoví a dokud nebude konflikt ukončen a Rusko nenajde způsob, jak se vrátit k běžným mezinárodním vztahům, měla by být izolace Ruska komplexní a důsledná. Včetně sportovců. Nedokážu si představit, jak bychom se dívali na to, že sportovci z Ruské federace a Běloruska budou závodit pod svými vlajkami.

To by nesměli, museli by soutěžit pod neutrální vlajkou, ale nepochybně by to ruské obyvatelstvo bralo tak, že reprezentují Rusko.

Tak by to všichni v Rusku vnímali. I kdyby se sportovci dokázali zdržet jakýchkoli projevů podpory Putinovy agrese, sám režim by to jistě propagandisticky využil. Celá izolace Ruska je smutná ve vztahu k lidem, kteří prezidenta Putina nikdy nepodporovali a stavějí se proti válce na Ukrajině, ale bohužel teď diferencovat nelze. Pokud se ovšem v Rusku projeví názory, které budou válku odsuzovat a mohly by být zárodkem budoucího vztahu mezi Ruskem a světem, neměli bychom je opomíjet. Naopak bychom jim měli dát prostor, protože na něčem se bude muset po válce stavět. A na kom jiném než na lidech, kteří už dnes dávají najevo, že jsou názorově jinde, než je dnes bohužel většina ruské společnosti.

Andrej Babiš rád sděloval, na kolik významných státníků má telefon. Máte je taky?

Mně se jen za poslední týden ozvala spousta lidí, ať už z EU, NATO a dalších zemí, kteří si mě pamatují z doby minulé a mají na mě kontakty. Nikdy jsem neměl potřebu se tím zviditelňovat, ale moc si toho vážím, protože je zřejmé, že nezapomněli a vyjadřují radost, že budeme dále spolupracovat. Na to se moc těším.

Určitě se těšíte i na své cesty do regionů, ale nebude to snadné, protože jste si vybral tři kraje, které jsou na tom v rámci Česka nejhůř, Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský. Jste připraven na to, že lidé se vás tam nebudou ptát na dodržování ústavy, ale na ceny energií, bydlení, na to, jak zlepšíte jejich životní situaci?

Říkal jsem, že chci dát prostor všem občanům, kteří budou mít reálný zájem na řešení problémů. Čím jiným bych měl začít než nasloucháním lidem, kteří mi sdělí, jak vnímají dosavadní účinnost vládních opatření a kde vidí prostor pro zlepšení. Chci jim zároveň říct, že řešení nebudou přicházet ze dne na den, ale že ho najdeme ve spolupráci a ve snaze navzájem si rozumět. I v pochopení, že potřebné kroky trvají nějaký čas. Nejprve je nutné porozumět problémům a pak začít stavět plán, na jehož základě se budou konkrétní věci zlepšovat. Změnu musí nastartovat mnohem komplexnější pohled na situaci regionů, zdaleka nejenom na vytváření pracovních míst, ale celkovou kvalitu života. Musí to začít dostupností práce a na to navazující dostupností vzdělání, zdravotní péče, kulturního a sportovního vyžití. Lidé musejí mít možnost seberealizace, aby nebyli nuceni svůj kraj, město či obec opouštět. Když se budeme bavit o programech spravedlivé transformace, musíme se na ně dívat optikou toho, jak jsou jednotlivé návrhy na zvýšení kvality života vyvážené. Lidé musejí vědět, že se mohou tohoto procesu účastnit, poukazovat na to, co se dá v tom kterém pilíři zlepšit. Jedině to je může přesvědčit o skutečné snaze věci posunout.

Možná je přesvědčí i to, když dáte vládě při revizi jejího programového prohlášení najevo, že právě tyto věci jsou pro vás zásadní. Budete trvat na konkrétním plánu zlepšení kvality života pro obyvatele těchto regionů?

Budu. Mluvil jsem o tom s premiérem a v úterý i s ministrem vnitra, který to vidí stejně. Jedna věc je vidět důležitost toho procesu a druhá mít naprosto jasné konkrétní kroky, které půjdou tímto směrem. Budu se snažit, aby se právě ty promítly do chystaných projektů včetně finančního krytí.