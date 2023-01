Prezident nemůže vyřešit problémy s energiemi či chudobou, připomíná Fiala

Rozhodnutí volit prezidenta republiky přímo občany bylo nešťastné a do parlamentní demokracie v České republice přináší řadu problémů. V dnešní on-line debatě Deníku to prohlásil premiér Petr Fiala (ODS). Přestože nikdy neskrýval, že je odpůrcem přímé volby a dal by přednost klasickému způsobu volby parlamentem, nehodlá podávat návrh na změnu ústavy v tomto směru. „Respektuji to, že naprostá většina občanů chce přímou volbu prezidenta,“ uvedl Fiala.

Premiér Petr Fiala o prezidentských volbách v debatě Deníku. | Video: Deník