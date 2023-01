Pavel uvedl, že začal pociťovat obavy z možného vývoje, když koncem roku 2019 začal Zeman jako o svém možném nástupci na Hradě mluvit o Babišovi. „Já si začal rovnat, co by to pro tuto zemi mohlo znamenat, jak mluví (Babiš) o (maďarském premiérovi Viktoru) Orbánovi, jak přistupoval k politickým jednáním a řekl jsem si, že to bych si opravdu nepřál pro tuto zemi,“ řekl.

Rozhodl se proto nabídnout sebe jako alternativu. „Nebýt toho, že by Andrej Babiš byl tak favorizovaným kandidátem, tak bych zřejmě asi ani neměl motivaci kandidovat,“ uvedl.

Češi si nezaslouží zemi s blbou náladou, řekl nově zvolený prezident Petr Pavel

Pavel se také vymezil vůči Zemanovi, podle něj při jeho dvou funkčních obdobích současné hlavy státu utrpěla vážnost prezidentského úřadu. Zároveň ale na končícím prezidentovi ocenil jeho zájem o armádu, podporu armádních rozpočtů i zahraničních misí.

Za nejtěžší část své cesty na Hrad označil Pavel kampaň mezi prvním a druhým kolem volby. Čelil v té době tvrdým útokům, když ho Babiš spojoval s hrozbou války. „Kampaň ve druhém kole byla vedena takovým způsobem, který mi není vlastní,“ uvedl Pavel. Ocenil, že se podařilo v závěrečných debatách s Babišem na Nově a v Českém rozhlase atmosféru zklidnit.

Petr Pavel dorazil do volebního štábu, 28. ledna 2023, Praha.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Využití tématu války tímto způsobem v závěru kampaně neočekával. „Obavy a strach jsou něco, co by nemělo být zneužito. Chápu, že se řada lidí obává možnosti války, mobilizace, o své životní jistoty. To je naprosto v pořádku, není ale možné to zneužívat, to mi na tom vadilo,“ řekl.

Na nově zvoleného prezidenta před Národním muzeem, odkud s ním ČT přenášela rozhovor, čekal dav jeho příznivců. Zaplnili prostor se schodištěm před muzeem. Skandovali hesla jako „Pavel na Hrad“ či „Pravda a láska“. Někteří lidé měli české vlajky či čepice s nápisem „generál“, další si přinesli transparent s nápisem „Děkujeme“.