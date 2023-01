Obě minulá klání o prezidentský úřad doprovázel vysoký zájem voličů, který předčil dokonce volby do Poslanecké sněmovny. „Je to trochu paradoxní. Nejvyšší volební účast by měla být ve volbách, ve kterých se rozhoduje o složení vlády,” podotýká politolog Tomáš Lebeda z Univerzity Palackého v Olomouci.

Prezidentovi přitom ústava v porovnání s vládou a parlamentem dává jen omezené pravomoci. Podle Lebedy stojí za popularitou přímé volby prezidenta fakt, že ji česká veřejnost dlouho poptávala. Dočkala se až po dvaceti letech od vzniku samostatné ČR.

Roli hraje i personalizace a vážnost, jakou Češi k úřadu hlavy státu od dob první republiky chovají. „Osobní souboj je pro voliče vždy zajímavý, obsahuje víc než jen politický rozměr a dokáže společnost polarizovat,” přidává další argumenty Lebeda. „Je to o reputaci prezidenta, má obrovský status, jedná se o emoční záležitost,” souhlasí sociolog Jan Herzmann.

Ve druhém kole voleb v lednu 2018 se projevily značné regionální rozdíly. Zatímco ve velkých městech a značné části horských oblastí zvítězil ve druhém kole Jiří Drahoš, díky vysoké volební účasti v chudších regionech Miloš Zeman svůj mandát obhájil.

Letos může být povolební mapa podobná, změní se jen jména: červená bude patřit nominantům opozice Andreji Babišovi a Jaroslavu Baštovi, modrá kandidátům, kterým vyjádřila podporu vláda, tedy Petru Pavlovi, Danuši Nerudové a Pavlu Fischerovi.

„Očekávám, že to bude velmi podobné. Elektorát Miloše Zemana se značně překrývá s voliči hnutí ANO a SPD,” říká Lebeda. Herzmann v této souvislosti připomněl jeden z dřívějších průzkumů společnosti STEM, podle kterého by u bývalých Zemanových voličů zvítězil Andrej Babiš už v prvním kole. „Ale ne všichni bývalí voliči Miloše Zemana by nyní dali hlas Babišovi,” upozorňuje sociolog.