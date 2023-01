Babiš v době zahájení debaty sdílel na svých sociálních sítích video z roku 2017, na kterém představuje areál Čapí hnízdo. V souvislosti s udělením dotace na stavbu areálu nyní čelí obžalobě z pomoci k dotačnímu podvodu. K předvolební diskusi se v příspěvku nevyjádřil.

Deník se ptá čtenářů: Čím Vás Miloš Zeman na Hradě potěšil? A čím zklamal?

Od debat si kandidáti a jejich týmy slibují naklonění dosud nerozhodnutých. Podle dnes zveřejněného průzkumu agentury STEM stále neví, pro koho bude příští týden hlasovat, čtvrtina voličů.

Formát zvolený Českou televizí podle Řezníčka neumožňuje příliš velké publikum. Kandidáti dostali možnost pozvat pětici členů svých štábů či příznivců. Zasahovat do debaty nebudou, uvedl Řezníček v pátečním představení pořadu. Řekl také, že ČT chce dvouhodinovou debatu pojmout jako celek, nezaměřovat se jen na jeden výsek, ale představit kandidáty v co nejširší možné míře. Kandidátů se v úvodu například zeptal, který z bývalých prezidentů je jim nejbližší, jak by se postavili k současné vládě či jak by využívali prezidentské pravomoci, zda by byli prezidenty "aktivními".

Debatu plánovala ČT stejně jako v minulých letech vysílat v předvečer voleb, tedy ve čtvrtek. Záměr ale musela změnit kvůli neochotě Babiše účastnit se široké diskuse se všemi ostatními kandidáty a konkurenci komerčních médií. Původní termín kolidoval s debatou na Nově, která naplánovala na čtvrtek dvě debaty uchazečů o Hrad, a to v podvečer a večer. Té by se měl účastnit i Babiš. Prima plánuje debatu na 11. ledna a duel před druhým kolem 25. ledna. Český rozhlas chystá debatu na páteční poledne 13. ledna.

Kampaně očima experta: V čem bodují Babiš, Pavel či Nerudová a chyby soupeřů

Předvolební debaty České televize se z hlediska sledovanosti vždy řadily k nejvyhledávanějším pořadům celého roku na všech televizích. Poslední Prezidentský duel se s 2,7 milionu diváků stal nejen nejsledovanějším pořadem roku na celém TV trhu, ale i nejsledovanější politickou debatou v historii měření sledovanosti.

Podle prosincového průzkumu společnosti Kantar CZ se většina obyvatel Česka shoduje, že předvolební debaty v ČT jsou klíčové pro jejich finální volbu.