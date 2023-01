„Nikdy jsem ho nevolila, protože jsem měla jiné favority. Ale nyní porovnávám, dávám si pro a proti. Který kandidát bude menší zlo pro naši společnost? A vyšlo mi, že oba mají podobnou komunistickou minulost, takže to škrtám,“ říká obyvatelka malé obce na Chrudimsku.

Takže co u vás nakonec pro šéfa ANO rozhodlo?

Babiš v devadesátých letech založil firmy a dal práci lidem. Pavel mi připadá nesympatický, mračí se, a je to bývalý voják. Neusměje se, já se ho bojím. Také nerozumí politice a byl by jako prezident jen loutkou. Vadí mi na něm to tajemno, že o něm nic nevím. Musela jsem zahodit emoce. Babiše znám a vím, co od něj čekat. Mě nikdy nepoškodil, naopak nám důchodcům přidal peníze.

Říkáte, že musíte zahodit emoce. Ale hned na tiskové konferenci po vyhlášení výsledků prvního kola Babiš docela nevybíravě zaútočil na svého protikandidáta. Právě on ty emoce hned vyvolal. To vám nevadí?

Ne že by mi to nevadilo. Já to neviděla, nemám internet a nekoukám na každý televizní přenos. Já to posuzuji spravedlivě, určitě ho někdo vyprovokoval.

Koho jste tedy volila v prvním kole?

Já jsem bývala voličkou ČSSD, proto jsem nejdříve chtěla volit Josefa Středulu. Ten ale odstoupil, proto jsem dala hlas Karlu Divišovi.

Co od prezidenta očekáváte?

Podle mě by měl prezident všechno vědět a mít svůj názor. Jako to měl Miloš Zeman, ten to ze sebe sype a je jasné, že to jsou jeho myšlenky. Také chci, aby rozuměl politice, nikdo ho neovládal a nešel na ruku vládě. A tady čekám, že Babiš na všechno názor má a půjde po vládě, kdežto Pavel se bude radit s poradci a vládu má rád. Vím, že i Pavel má určitě své kvality, ale to je málo.

Věříte, že váš současný favorit Babiš by jako prezident situaci uklidňoval a národ spíš sjednocoval, než rozděloval?

Jako prezident? To záruku nemám. Když je zaměstnaný, tak neprovokuje a je klidný. Je pracovitý, celý den maká a není o něm slyšet. Lidé ale na něm vidí jen to špatné a to ho pak rozčilí.

Kateřina Macháčková (volička P. Pavla):

Generál dobře vysvětlil svoji minulost i mně, antikomunistce

Vystudovala Policejní akademii a poté ještě Metropolitní univerzitu. Osmatřicetiletou Kateřinu Macháčkovou z Prášil na Šumavě ale proslavila její netradiční lízátka.

V prvním kole prezidentských voleb dala hlas Petru Pavlovi a neskrývá, že jméno penzionovaného generála vhodí do volební urny i podruhé. „Pro mě je to v první řadě představitel slušnosti. To, že by tam mohl sedět člověk, jako je Andrej Babiš, mě úplně děsí. Ač jsem zarytá antikomunistka, dokázala jsem Pavlovi odpustit i jeho komunistickou minulost, protože ji na rozdíl od svého rivala dokázal vysvětlit,“ tvrdí.

Byla jste rozhodnutá už dříve, nebo vás ovlivnily průzkumy, debaty, rozhovory těsně před volbami?

Já jsem o volbě Pavla měla jasno už před prvním kolem. Ze začátku jsem zvažovala i volbu Danuše Nerudové. Je to žena, což mi přišlo sympatické, a připomínala mi slovenskou prezidentku Čaputovou. Říkala jsem si, že mít také takovou by bylo fajn. Ale postupem času mi stále více začal přirůstat k srdci generál Pavel. Rozhodnutá jsem byla už asi dva týdny před volbami. Nejvíc mě nejspíše ovlivnilo jeho vystupování. Líbilo se mi, jak dokázal reagovat, když ho před volbami popichovali, a to myslím v dobrém, Fischer nebo Nerudová, či když na něj útočili ostatní kandidáti, a to mnohdy velmi ostře.

Co od prezidenta očekáváte?

Určitě že nás bude reprezentovat a že se nám nebudou smát, jako tomu bylo v posledních letech. Kvůli kauzám Miloše Zemana jsme byli světu pro smích. Babiš by také nebyl právě vhodným reprezentantem. Balancuje na hraně zákona, zaregistrovala jsem dokonce, že s ním nechce spolupracovat Evropská unie, protože pro ni není férový partner. Naopak Pavel Českou republiku hrdě reprezentoval spoustu let nejen v NATO a vždy jako slušný, pokorný a hrdý člověk a byl všude vítaný.

Věříte slibům kandidátů, i když prezidentské pravomoci jsou podle ústavy velmi omezené?

V případě Pavla rozhodně. Věřím, že neslibuje nic, co by nemohl splnit. Je to osobnost, hrdina. Úplně něco jiného než lži a manipulace, např. v souvislosti s vyhrožováním válkou, k čemuž prezident nemá pravomoci.

Myslíte, že bude váš favorit prezidentem, který by uklidňoval situaci a národ spíš sjednocoval, než rozděloval?

Já bych si to strašně přála. Ale bude to těžké, národ je teď velmi rozvrácený. Věřím však, že Pavel ho sjednotí lépe než Babiš.

