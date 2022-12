Do dotazníků pro možného budoucího prezidenta mohou lidé například během setkání s občany napsat, co je trápí a co by se mělo změnit, a také, co by pro ně v případě úspěšných voleb mohla nová hlava státu udělat.

„Nejčastěji lidé žádají odvolání Fialovy vlády, vyřešení problému s vysokými cenami energií a zároveň Andreji Babišovi často vzkazují, že ho podporují a přejí mu, aby byl zvolen,“ vyjmenoval nejvíce zastoupené odpovědi šéf kampaně Vladimír Vořechovský.

Kromě zmíněných přání a stížností ale lidé vyplňují i své jméno, číslo telefonu či e-mailovou adresu. Dotazníky vypisují a podepisují lidé starší 18 let a svým podpisem dávají straně souhlas se zpracováním osobních údajů. A to nejen pro prezidentské dotazování, ale i pro další potřeby strany. Podle kritiků lidé ale poskytují své osobní údaje zapsané do dotazníků bez vědomí, že jim může poté chodit i nevyžádaná pošta.

Podle expertů nemusí být za sběrem pouze snaha zjistit nálady a potřeby voličů, ale také získání dat pro jejich další využití v budoucnu.

Andrej Babiš na návštěvě Moravskoslezského kraje, 23. srpna 2022 v Kravařích.Zdroj: Deník/Vladimír Pryček

Podle právníka Václava Vlka je ovšem sběr osobních údajů pomocí dotazníků, pokud respondenti podepíšou vědomý souhlas, právně nezávadný. Je také na rozhodnutí každého, kolik toho do dotazníků o sobě nakonec prozradí. „Pokud by šlo o petice, musely by tam být všechny požadované údaje, aby mohl být podpis započítán. Ale v případě dotazníků to podstatné není,“ uvedl Vlk.

Pokud respondent podepíše souhlas, zlobit se na obsah zasílané e-mailové korespondence nebo její množství nemůže. „Každý vyslovený souhlas se ale dá kdykoli odvolat,“ upozornil právník Vlk.

Podle experta na politický marketing a reklamu Jakuba Horáka nejsou dotazníky jako ty v kampani Andreje Babiše žádnou novinkou. Díky detailním údajům mohou podle něj politická hnutí pracovat s potenciálními voliči dlouhodobě. „Sběrem osobních údajů získáte velké množství lidí, u kterých je pravděpodobné, že k vám mají sympatie. Můžete je kdykoli kontaktovat, což se hodí například pro připomenutí strany před volbami, ale také třeba k výzvám pro petice, newslettery a podobně,“ řekl Horák.

Zdroj: DeníkDotazníky pro Babiše zatím vyplnilo 1200 respondentů. Podle Vořechovského je to uspokojivé množství. „Je to jen to, co jsme nasbírali při debatách na výjezdech. Nemáme velká dotazníková šetření v ulicích,“ poznamenal.

Dotazníky se svážejí na centrálu hnutí ANO a podle Vořechovského jsou jeden po druhém pročítány a už nyní nad nimi probíhá debata. Nyní ale volební tým plánuje rozeslat do více než čtyř milionů poštovních schránek takzvané prezidentské noviny, jejichž součástí bude i dotazník.