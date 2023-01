Výlet až ke slovenským hranicím podle kandidátky není náhodný. „Na Valašsku jsme už zahajovali sbírání podpisů a výjezdy do regionů,“ říká Nerudová.

Nerudová: Babiš má z debat asi strach. Obžalovaný kandidát je bizár, říká Pavel

Pro venkov zvolila málo usedlejší oblečení. Na sobě má sako a sukni v okrové barvě. Výraznější styl vévodkyně á la slovenská prezidentka Čaputová jí blízký není, na východě Moravy by navíc příliš kontrastoval. Netají se tím, že šatník měla dřív jako akademička ještě více konzervativní než nyní.

Debata je vedena slušně. Sál i Nerudovou rozesměje žena z horní galerie. „Já vám CHCU říct…“ začíná po valašsku - „To je tak krásný,“ reaguje kandidátka. Mluví spolu o nenávisti v komentářích na sociálních sítích. „Žijeme v hrůze. Lidi jsou sprostí na internetu, neumějí se chovat ani mezi sebou,“ stěžuje si žena z vedlejší obce. „Úcta a respekt se ze společnosti bohužel vytratily. Buďme ochotní spolu diskutovat,“ doplňuje Nerudová.

Vytažení kostlivci

Nadávkám a kritice se v kampani nevyhnula. Nejprve její manžel Robert Neruda vysvětloval, že nehrozí střet zájmů kvůli jeho spoluvlastnictví známé advokátní kanceláře. V posledních týdnech to jeho žena schytává kvůli kauze titulů na Mendelově univerzitě. Kostlivce vytaženého z doby, kdy byla rektorkou. Někteří zahraniční doktorandi vystudovali rychleji a s menším úsilím, než je obvyklé. Podle kritiků byl podezřelý i vysoký počet zahraničních doktorandů.

Nerudová se hájí, že postupovala tak, jak jako rektorka měla a podle zákona mohla. Podle ní univerzita s žádnými tituly neobchodovala. „Mendelova univerzita má osm tisíc studentů, 231 studijních programů, pochybení se stalo v jednom z nich. Pokud bych nekandidovala na prezidentku, na titulcích novin by se to neobjevilo. V jednom případě jsem reagovala okamžitě, ve druhém s mírným zpožděním,“ uznává s tím, že se poučila a také se omluvila za čekání na její detailní vyjádření k problému. To podle některých médií ale dál přináší otázky.

Zavírání nůžek mezi regiony

Na Valašsko vyráží první pracovní den nového roku rovnou z univerzity. Je zkouškové období. „Do regionů budu vyjíždět až do samotných voleb. Je potřeba začít zavírat nůžky u kvality života v jednotlivých regionech. Naše země je jen tak silná, jak je silný nejslabší region,“ hlásí nezávislá kandidátka.

Ať vyvodí odpovědnost, žádají kritici Nerudové. Deník získal její reakci

Horní Lideč s 1400 obyvateli je tradiční baštou křesťanských demokratů. „Místo jste zvolila skvěle. Připomínáme si teď rozdělení státu a toto centrum je výsledkem úžasné spolupráce se slovenskými přáteli,“ povídá jí na pódiu lidovecký starosta obce Josef Tkadlec.

Sál praská ve švech. „Vypadá to, že z každé rodiny sem dorazil aspoň jeden zástupce,“ vtipkuje moderátor večera Honza Musil.

Řada z příchozích netuší, že výstavní expozice centra ukazuje bohatství čtyř území chráněných krajinných oblastí - Beskydy, Kysuce, Bílé Karpaty a Biele Karpaty. „Je to příznačné. Danuše Nerudová též akcentuje ekologii a ochranu přírody,“ říká devatenáctiletý student gymnázia Zdeněk Šerý, iniciátor besedy, rodák a dobrovolník.

Jedna z dotazujících se obává o svůj důchod. „Snižování důchodů je dezinformace. Vyloučeno,“ ubezpečuje Nerudová, která zároveň dlouhodobě volá po kvalitní reformě. Bez ní je podle ní ohrožena už generace Husákových dětí. Zmiňuje její práci v komisi pro spravedlivé důchody, z níž vyšel návrh na pětistovku za vychované dítě navíc k důchodu. Příspěvek je vyplácený od ledna. „Pomůže zvlášť čtyři sta tisícům lidí, kteří pobírají důchod ve výši pod hranicí příjmové chudoby,“ komentuje.

Nerozhodnutí Valaši

Dvě místní ženy mají o úloze nové hlavy státu jasno. „Prezident, vláda a parlament nemají lidem vládnout, ale mají řídit a spravovat stát,“ povídá ta starší Dana. Prozrazuje, že z kandidátů zatím tíhne k osobnosti mimo trojici favoritů Pavel, Nerudová, Babiš.

Studentské volby ovládla Nerudová. Na Hrad by ji žáci poslali už v prvním kole

Vedle ní sedící Ivet rozhodnuta není, stejně jako řada Čechů. „Danuše Nerudová nás obě dosud z médií úplně nepřesvědčila. I proto tady teď jsem. Shodly jsme se, že nová hlava státu by se měla hlavně zajímat o lidi. A samozřejmě dobře znát zákony a naši Ústavu,“ obrací se na vedle sedící ženu. Oběma se nelíbí vystupování a názory končícího prezidenta Miloše Zemana z posledních let.

Nerudová souhlasí. „Zákony platí pro všechny, i pro prezidenta. Ústava není trhací kalendář. Nemá se ani ohýbat,“ vzkazuje na Hrad.

Trest smrti a Mašíni

Na mítink dorazili lidé ze širokého okolí. Ruda Korčák z Příbora, rodiště Zikmunda Freuda se ptá na trest smrti. „Zákon o trestu smrti bych nikdy nepodepsala,“ reaguje Nerudová.

Podporu nachází i ve zlínském písničkáři Ziggy Horváthovi. Večer zahraje a zazpívá, také vyřizuje vzkaz od politických vězňů. „Děkuji za odvahu, s níž veřejně odmítla polemizovat nad tím, kdo vedl boj s totalitou lépe a kdo hůře. Za jasné ano pro vyznamenání odbojové skupiny bratří Mašínů,“ sděluje.

Na sociální síti si pak písničkář neodpustí ani rýpnutí do největšího rivala Nerudové, generála Petra Pavla. „Tato drobná blondýnka má nesrovnatelně větší odvahu než čtyřhvězdičkový "hrdina", který polovinu svého života nerozeznal totalitu od demokracie, pravdu od lži a právo od bezpráví. Stejně jako druhý výtečník z vedoucí trojice kandidátů na post prezidenta,“ píše.

Práva pro homosexuální páry

Nerudová zmiňuje své motto Rovné příležitosti. Mezi mladými podporovateli v sále je i Matěj. Dva roky žije se svým přítelem. Ptá se na stejnopohlavní manželství a názor na adopci pro homosexuální páry. „Přála bych si, aby měly stejná práva jako všichni ostatní. Jsem si vědoma, že společnost je v této otázce rozdělená. Rodičovskou lásku nikdo nenahradí, je jedno pokud ji dávají dvě ženy nebo dva muži,“ odpovídá odvážně v tradičně křesťanském regionu.

O tématu by mohl své vyprávět i moderátor večera Honza Musil. S manželkou a s partnerem vychovali dvě děti. Mají už i vnoučata. Nerudová v něm vzbudila lidské sympatie. „Zatím ji můžu oslovovat Danuško, za pár dní už budu muset říkat paní prezidentko,“ směje se.

Vláda by měla mnohem víc pomáhat lidem v nouzi, shodli se Nerudová s Pavlem

Mladík Matěj Melichařík z Rožnovska má před sebou první prezidentské volby jako volič. Jeho bunda se jménem Nerudové na zádech naznačuje, že je jedním z dobrovolníků kandidátky pro kontaktní kampaň. „Od lidí, které oslovujeme, máme spíš pozitivní odezvu. Je pravda, že aktuálně je hodně zajímá kauza kolem dění na Mendelově univerzitě,“ uvádí.

Tlak potvrzuje mluvčí kampaně Filip Vích. „Nejvíc nás prověřily útoky okolo Mendelovy univerzity. Věděli jsme, že přijdou, kolovaly ale takové nepravdy a dezinformace, že nás to semklo ještě mnohem víc. Danuši známe, jsme s ní poslední skoro rok velmi intenzivně, a víme, že něco takového si opravdu nezaslouží. A že to je jen důkaz, že se jí soupeři opravdu bojí,“ vypráví.

Autenticita na sítích

Nerudová má za sebou více než tři sta zastávek. Celý tým asi nejvíc dojaly dvě sestry, Veronika a Michaela. „Potkali jsme se v Olomouci. Mladší Veronika se sama stará o Michaelu, která má dětskou mozkovou obrnu. Do toho navíc studuje vysokou školu. I přes takto složitou situaci se později rozhodla pomáhat se sběrem podpisů,“ děkují.

Podle tajemnice kampaně Silvie Zámečník jen za poslední dva měsíce najeli pětadvacet tisíc kilometrů. „Motorem je kvalitní strava, bohužel v tom tempu občas jídlo ošidíme, na dálnici zhřešíme i rychlým občerstvením,“ usmívá se.

Užší tým Nerudové tvoří třicet lidí. „Máme aplikaci, které říkáme Dlužníček, a tam si píšeme, kdo za koho platil a vyrovnáme se na konci kampaně,“ doplňuje ke stravování mluvčí Vích.

Kampaně očima experta: V čem bodují Babiš, Pavel či Nerudová a chyby soupeřů

Digitální tým vede Vilém Franěk, který stál u zrodu Mall TV. K ruce má dalších pět mladých lidí, kteří sociálními sítěmi žijí. „Podstatou je autenticita, kterou se skrz sítě snažíme předat. Nejvíce reakcí vzbudily rostoucí preference v předvolebních výzkumech, protože Danuši lidé opravdu fandí, a pak příspěvky, které otevírají palčivá témata, jako je domácí násilí nebo nenávist, které čelí především ženy ve veřejném prostoru a na sociálních sítích,“ popisuje Vích.

Žhavá fáze kampaně vyvrcholí prvním kolem voleb 13. a 14. ledna. Podle hodnocení české pobočky protikorupční organizace Transparency International má Nerudová z devíti prezidentských adeptů nejprůhlednější kampaň. Do přelomu roku získala zhruba 33 milionů, utratila asi dvacet. Peníze investovala například do venkovní kampaně, reklamních předmětů, plakátů a tiskovin. Nejvíc financí jde podle Vícha do reklamních ploch a online reklamy.