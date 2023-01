Nerudová: Babiš má z debat asi strach. Obžalovaný kandidát je bizár, říká Pavel

Právě expremiéra Andreje Babiše Tyleček charakterizuje jako přirozený marketingový talent. „Dokáže být neustále středem pozornosti a zajistit si nepřetržitou přítomnost v médiích,“ prohlásil Tyleček. A přitom podle něj vůbec nevadí, že šéf hnutí ANO nevyjmenuje ani planety sluneční soustavy. I tento televizní lapsus mu totiž zajistil další miliony zhlédnutí na sociálních sítích. Strážci Babišova mediálního obrazu také míří na různé skupiny voličů. „Kampaň Za Babiše bylo líp cíleně pracuje se jménem předsedy, nikoli s názvem hnutí. Má perfektní načasování do ekonomické krize a slibuje lidem lepší časy,“ popisuje Tyleček. Rozhněvat si přitom nechce ani vysloveně antisystémové voliče.

V lovu hlasů ovšem zatím nic neztrácejí ani oba jeho nejvážnější konkurenti. „Kotvou kampaně Petra Pavla je slovo ‚generál‘, které jej odlišuje, odkazuje na jeho úspěšnou kariéru v armádě a zdůrazňuje jeho schopnost vést,“ vyzdvihl marketér. Někdejší voják si tak podle jeho názoru buduje pozici silného lídra, jenž voličům slibuje stabilitu v turbulentní době.

U Danuše Nerudové se zase u veřejnosti snadno „zasekne do povědomí“ už i to, že jde o jedinou ženu v prezidentském klání. Její tým ji podle odborníka správně prezentuje jako moderní a energickou kandidátku. Ani Tyleček si ovšem není jist, zda někdejší rektorka působí dostatečně autenticky. „Všichni prezidentští kandidáti jsou do jisté míry marketingovým produktem, ale u Danuše Nerudové je to snad vidět o něco více než u ostatních,“ prohlásil.

Neviditelní Fischer a Hilšer

Tím ovšem „těžké váhy“ v jeho výčtu končí. Kampaň zbývající šestice uchazečů o post hlavy státu je podle něj prakticky neviditelná. Kupříkladu u senátorů Pavla Fischera i Marka Hilšera je to podle Tylečka i proto, že do ní ani jeden z nich ani zdaleka nevložil povolených 40 milionů korun. Vypadá to proto, jako by se do kampaně ještě ani nepustili. „Mají za sebou politickou práci, potřebné zkušenosti i vize, ale pokud si nedokážou nakoupit dostatečný mediální prostor, nikdo se o tom nedozví,“ zhodnotil Tyleček slabiny obou politiků.

Rovněž kampaně zbývajících kandidátů se podle něj potýkají s celou řadou nedostatků. Kupříkladu u podnikatele Karla Diviše je to zcela nevhodně zvolené heslo „Čas na změnu“. „Slovo změna v sobě nenese žádnou kvalitu,“ tvrdí Tyleček. „Štěstím v neštěstí“ tak pro Diviše zůstává alespoň fakt, že jej ministerstvo vnitra nejprve vyřadilo z klání, aby jej zpět do hry jej vrátilo rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. „Dostal tak mediální prostor navíc a lidé volí toho, koho znají,“ podotkl Tyleček.

Nevýrazným kandidátem je zatím podle odborníka bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima. K získání pozornosti voličů mu nepomohly ani jízdy sanitkou z kategorie veteránů, když chtěl zdůraznit, že je lékařem. Slova chvály však Tyleček nenachází ani pro odborářského bosse Josefa Středulu či kandidáta SPD Jaroslava Baštu. Z jejich chování vytušil, že se budou snažit zaujmout lidi, kteří stojí proti politickému systému. „Boj o antisystémové voliče ale nakonec vyhraje spíš mediálně mnohem schopnější Andrej Babiš,“ odhadl Tyleček.