Navštívíme regiony a zkusíme odrazit dezinformace, říká šéfka Pavlovy kampaně

Tábor bývalé rektorky Mendelovy univerzity se rozdělil na srdcaře a počtáře. Z dvaceti procent, jež jí přisuzovaly průzkumy, jí šest odloupnul Petr Pavel. Příznivci Josefa Středuly, který z klání odstoupil, se přiklonili k Andreji Babišovi. I sympatizanti SPD se zachovali podle hesla Vyšší bere, a než by podpořili nevýrazného Jaroslava Baštu, hodili to rovnou Babišovi.

2. Vládní struna

Volby byly do značné míry odrazem postoje veřejnosti jednak k Miloši Zemanovi, jednak k vládě Petra Fialy. Dosluhující prezident podpořil Andreje Babiše, takže část lidí, která dá na pokyny autorit, ho vyslyšela.

Důležitější roli hrál vztah k pětikoalici a především trojbloku Spolu, tedy ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Ten podpořil, jak uvedl předseda ODS a kabinetu Petr Fiala, tři demokratické a nepopulistické kandidáty, Pavla Fischera, Danuši Nerudovou a Petra Pavla.

Pokud by se procenta sčítala, mohly by ve Strakově akademii lítat špunty od šampaňského. Tito uchazeči o Pražský hrad totiž získali celkem 56 procent hlasů. To by ale byl falešný obraz voličských preferencí.

Nelze předpokládat, že všichni příznivci Nerudové či Fischera automaticky v druhém kole podpoří Petra Pavla. Rok 2018 je v tomto smyslu poučný. Jiřímu Drahošovi to vycházelo podobně, ale nakonec s převahou vyhrál Miloš Zeman. Největším trumfem Babiše do druhého kola bude protivládní rétorika. A snaha přesvědčit voliče, že Pavel je kandidát pětikoalice.

3. Města versus venkov

Kdyby se volilo jen ve Středočeském kraji a v Praze, seděl by už nyní na Hradě Petr Pavel. Tady získal 51 procent hlasů. Bodoval v celém pásu od jižních do severních Čech. Naopak v Ústeckém, Karlovarském a Moravskoslezském kraji zvítězil Andrej Babiš. Paradoxem současnosti tak je, že miliardář nejvíc oslovuje strukturálně postižené regiony s největší nezaměstnaností, nejvyšším počtem vyloučených lokalit a nejnižší vzdělaností.

Zároveň tady byla výrazně slabší volební účast než v ostatních částech republiky. Pro Babiše je to impulz k burcování obyvatelstva právě těchto oblastí. V Moravskoslezském kraji to nebude jednoduché, neboť zdejší hejtman Ivo Vondrák i primátor Ostravy Tomáš Macura (oba ANO) vystoupili proti volbě šéfa hnutí prezidentem. Dali přednost Pavlovi. Mimochodem mnoho Babišových příznivců má za to, že by měl nadále usilovat o premiérský post, nikoliv o Pražský hrad.

4. Zbytek pelotonu

S nepořízenou odešli domů nejen outsideři voleb jako Karel Diviš, Marek Hilšer, Jaroslav Bašta nebo Tomáš Zima, ale také Pavel Fischer a hlavně Danuše Nerudová. Významná část voličů se přiklonila ke kandidátovi, který měl daleko větší šanci na finále.

Nebyl to ale jediný důvod. Hilšer a Fischer nezopakovali svůj úspěch z roku 2018, kdy překvapivě zabodovali. Především senátor Hilšer byl naprosto matný a od počátku ublížený, což málokoho mohlo přesvědčit. Jeho kolega z horní komory Fischer byl stejný jako v minulých letech. Nic nového nepřidal, snad kromě jasně vyřčeného negativního názoru na stejnopohlavní manželství.

Nejvíc pohořela Nerudová. Dostihla ji aféra se zahraničními rychlostudenty na jedné z fakult Mendelovy univerzity, ale především poněkud umělohmotné vystupování v televizních debatách. Mnoho lidí mohlo odradit, že působila jako figurína, která odříkává naučené fráze. Přesto jí patří dík za to, že měla odvahu jít do souboje s mužským souborem kandidátů. Hlavně zpočátku se v něm rozhodně neztratila.

5. Absence idejí

Václav Havel byl dramatik, filozof, myslitel. Nebyl nositelem jednoduchých a plochých sdělení, která někde vyčetl a pouze je přenesl do veřejného prostoru. Václav Klaus měl hluboké ekonomické znalosti a svoje pravicové vidění světa měl promyšlené do posledního detailu. Miloš Zeman byl čtenář a vypravěč. Psal líbivé knížky o politickém provozu bez hlubšího ponoru do světa idejí. Oproti letošním finalistům však tři dosavadní čeští prezidenti byli „vzdělanci“.

Andrej Babiš je čistý pragmatik, počtář, byznysmen. Muž, kterého netrápí, co a v jakém kontextu napsal Jaroslav Hašek nebo Karel Čapek a proč oponu Národního divadla zdobí nápis Národ sobě. Petr Pavel je voják, asi zná paměti slavných vojevůdců, ale jeho intelektuální zázemí také nebude oslnivé. V tomto smyslu jde o hluboký propad v nárocích na hlavu státu. Opravdu se zdá neuvěřitelné, že všichni se ohánějí T. G. Masarykem, pro něhož vzdělanost a přemýšlení byly nezbytností k životu.

6. Východiska

Do druhého kola volby postoupili muži velice odlišní, byť v něčem podobní. Andrej Babiš a Petr Pavel jsou povahové protiklady. Vznětlivý, netrpělivý a emotivní podnikatel versus rozvážný, umírněný a chladný generál.

Oba jsou přitom vůdčí typy, jsou zvyklí na absolutní poslušnost, první ve vlastní firmě a hnutí, druhý v armádě. Rozdíl je v tom, že Babiš chce být první za každou cenu, ústava neústava. Pavel má naopak v krvi úctu k pravidlům.

Babiš ihned sundal rukavice: Chystají se na mě kompromitující materiály

Babiš by byl s Fialovou vládou v permanentní při, Pavel by s ní spolupracoval. A pokud by příští sněmovní volby vyhrálo Babišovo hnutí, respektoval by ho jako vítěze se vším, co z toho plyne z ústavy. Pro voliče to ovšem znamená také to, že zatímco Babiš je akce, vzrušení, pohyb, Pavel je nuda, řád a klid.

Oba spojuje neblahá záležitost, jímž je členství v KSČ a pletky s tajnými službami minulého režimu. Babiš tuto kartu proti Pavlovi vytáhl už na prvním brífinku po oznámení výsledků prvního kola. A voličům nabídl kyselé sousto v podobě přirovnání Pavla k Putinovi, neboť oba prý byli rozvědčíci komunistických režimů. Pokud se příští dva týdny budou točit jenom kolem tohoto narativu, zatímco představy o výkonu a náplni prezidentské funkce zůstanou úplně bokem, bude to naprosto promarněná šance.