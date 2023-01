Kandidát na prezidenta Petr Pavel za velkého zájmu médií odevzdal v pátek po 15:00 svůj hlas ve druhém kole prezidentských voleb na obecním úřadě v Černoučku na Litoměřicku, kde má trvalé bydliště. Doprovázela ho manželka Eva . Do malé obce na Podřipsku za kandidátem o post hlavy státu přijely desítky novinářů. Místní mu vyjádřili podporu prostřednictvím různých nápisů umístěných v obci. Pod cedulí Černouček je nápis Pavlov.

Pavel očekává, že účast ve druhém kole volby by mohla být vyšší než v prvním, možná i rekordní přes 70 procent. Po odevzdání hlasu ve svém bydlišti, obci Černoučku na Litoměřicku řekl, že v roli hlavy státu by chtěl hledat řešení na základě spolupráce, slušnosti a normální komunikace a důstojně reprezentovat zemi a její občany. Voliče vyzval, aby šli volit. „Jde o hodně," řekl novinářům bývalý vysoký představitel české armády a NATO.

Jeho soupeř, předseda ANO a bývalý premiér Andrej Babiš, podle Pavla představuje kontrast k tomu, co nabízí on. Poslední týdny podle Pavla ukázaly, že mezi oběma kandidáty jsou propastné rozdíly. Záleží, jaké vizi dají lidé přednost, uvedl Pavel. V čele státu by chtěl hledat řešení prospěšná pro celou zemi, ale zároveň nemalovat vzdušné zámky.

Petr PavelZdroj: Deník/Michal Bílek

Generál ve výslužbě se před dvěma týdny stal vítězem prvního kola, získal 1,98 milionu hlasů, Babiše předstihl zhruba o 23.000 hlasů, což byl nejtěsnější výsledek v historii přímých prezidentských voleb. Kdo v březnu nahradí Miloše Zemana na Pražském hradě, bude jasné po sečtení hlasů v sobotu odpoledne. Zeman už také volil, v obou kolech podpořil Babiše a vyzval své voliče, aby volili stejně jako on.

Lidé by měli jít volit, protože rozhodují o budoucnosti země, řekl novinářům druhý prezidentský kandidát, Andrej Babiš (ANO), po odevzdání hlasu v prezidentské volbě v Průhonicích. K volební urně bývalý premiér dorazil pouze se svou manželkou Monikou. Volby označil za referendum o něm. Doufá v "obrovskou" volební účast.

Babiš několikrát řekl, že by se v případě zvolení snažil o komunikaci s premiérem Petrem Fialou (ODS), aby společnost nezůstala rozdělená a nerostla nevraživost mezi lidmi. Uvedl, že pro pět stran vládní koalice v předloňských sněmovních volbách hlasovalo 46 procent oprávněných voličů, zbytek má zastoupení v opozici, nebo vůbec.

Andrej BabišZdroj: Deník/Michal Bílek

Ocenil, že poslední dvě debaty v televizi Nova a v Českém rozhlase byly neútočné. Řekl, že pokud by se prezidentem stal jeho protikandidát Petr Pavel, vyzval by své podporovatele, aby nepokračovala nenávist z poslední fáze kampaně.