Bývalý premiér a jeden z favoritů voleb Andrej Babiš odevzdal svůj hlas již krátce po otevření volebních místností, a to v Průhonicích. „Volby jsou velice důležité, protože máme vládní koalici, pět stran, které ovládají Sněmovnu, Senát i vládu. A jsou tady tři provládní kandidáti. Myslíme si, že na Hradě by měl být někdo jiný, než koho podporuje vláda,“ prohlásil.

Za úspěch by Babiš považoval svůj postup do druhého kola voleb. Pokud by ve volbách neuspěl, zůstane předsedou hnutí ANO. Kandidaturu například do Senátu nezvažuje.

Svůj hlas již odevzdal i končící prezident Miloš Zeman, který následně novinářům sdělil, že za nástupce chce někoho s velkými politickými zkušenostmi. „Protože člověk který v politice prakticky začíná a tyto zkušenosti nemá, je rizikem pro všechny občany, ale také sám pro sebe,“ zdůraznil. „Když nemá velké politické zkušenosti, tak sice přinese něco zajímavého a nového, ale jenom ve stejném smyslu jako v matematice existují záporná čísla. A my potřebujeme spíše čísla kladná,“ doplnil.

Za nejvážnější uchazeče jsou označováni bývalý představitel české armády a NATO Petr Pavel a předseda ANO a někdejší premiér Andrej Babiš. Mezi favority patří také bývalá rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová. K jejich protikandidátům se řadí poslanec SPD Jaroslav Bašta, senátoři Pavel Fischer (nezávislý) a Marek Hilšer z klubu Starostů, podnikatel Karel Diviš a bývalý rektor Karlovy univerzity Tomáš Zima.

Odborářský předák Josef Středula, který však mezi favority nepatřil, v pondělí z voleb odstoupil.

Volit mohou všichni čeští občané, a to i prvovoliči, kteří 18. narozeniny oslaví teprve tuto sobotu. Volební místnosti najdou ve veřejných budovách podle místa bydliště. Od volební komise příchozí volič dostane prázdnou obálku s úředním razítkem, do níž vloží hlasovací lístek preferovaného kandidáta bez písemných úprav.

Případné přeložení nebo natržení lístku platnost hlasu neovlivní. Neplatné by byly jen ty oficiální lístky, které by byly přetržené nebo by nebyly vloženy do hlasovací obálky. Neplatným by byl hlas také v případě, pokud by v obálce byly lístky více kandidátů. Obálku s lístkem pak volič před komisí vhodí do volební schránky.

Hlasovat se v Česku bude v pátek od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 08:00 do 14:00. Volební komisaři pak začnou sčítat hlasy v každém ze zhruba 15 tisících okrsků.

První volební den v Česku začal v době, kdy kvůli časovému posunu například na zastupitelských úřadech v Austrálii už skončil. Na americkém kontinentu, kde se začalo volit ve čtvrtek, se připravují na zahájení druhého volebního dne, které začne až čtyři hodiny před koncem prvního volebního dne v Česku.

Spolu s prezidentskými volbami se v desítce obcí konají místní referenda. Probíhají v osmi krajích a také v pražských Řeporyjích. Většinou se týkají plánované výstavby, v Kladně je předmětem referenda zákaz hazardu ve městě.

Výsledky hlasování budou zveřejňovány na volebním webu během sobotního odpoledne. V pondělí je projedná Státní volební komise, řekl ČTK mluvčí ministerstva Ondřej Krátoška.