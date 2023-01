„Mezi kandidáty nebyl nikdo, kdo by byl od první chvíle můj favorit,“ řekla ČTK Markéta, která v Berlíně žije přes deset let. „Hlasovala jsem strategicky,“ dodala. Stejným způsobem si vybírali kandidáta také Adam s Pavlínou, kteří do německé metropole přijeli z Česka na výlet. „Otázka spíše byla, koho nevolit,“ dodal Adam. Spolu s Pavlínou na českém zastoupení v Berlíně hlasovali díky svým voličským průkazům.

Naopak Jiří, který k hlasování přišel jako první, výběr kandidáta označil za snadný. „Čekám, že na Hradě nastane hlavně obrovská změna, zavládne otevřenost a přijde svěží vítr. Takhle to už dál nejde,“ řekl Jiří, který v Berlíně žije dvacet let. Dodal, že se současným prezidentem Milošem Zeman a ani s jeho předchůdcem Václavem Klausem nebyl spokojen. Jiří se nicméně obává, že změna, kterou si přeje, nemusí nastat.

Češi volí nového prezidenta. Hlas odevzdal Zeman i většina kandidátů

Čtyřiatřicetiletý Ondřej Fuka, který byl rovněž mezi prvními voliči, žije v Berlíně prvním rokem, kvůli volbám se již ale nechal zapsat do zvláštního seznamu voličů. Fuka ČTK řekl, že se již nyní těší na předpokládané druhé kolo. „Od volby očekávám kontrast vůči současnému prezidentovi," řekl. Na rozdíl od Jiřího je ale Fuka přesvědčen, že výsledek dopadne podle jeho přání. "Moje mysl za to manifestuje, takže si myslím, že to dopadne dobře. A co se týká čísel, tak jsem velice optimistický,“ poznamenal. Dodal také, že současné volby jsou vůbec první, ve kterých se na výběru kandidáta shodla celá rodina.

Hlasy už odevzdávají i Češi žijící v Austrálii a Asii

Své hlasy pro kandidáty na prezidenta České republiky mohou postupně od dnešních ranních hodin odevzdávat i Češi žijící v Asii a Austrálii, volební místnosti se už otevřely v Sydney, Pekingu či Tokiu. Češi už od čtvrtka hlasovali na zastupitelských úřadech na americkém kontinentu.

Od 14:00 místního času (4:00 SEČ) mohou dnes volit i čeští občané žijící v Austrálii, pro které je hlasovací místnost připravena na velvyslanectví v Canbeře nebo na konzulátu v Sydney. Jako první dnes v tomto městě odvolila 32letá Natálie Fischer, která se na místo dostavila zhruba půl hodiny před otevřením volební místnosti.

Češi v zahraničí začali volit prezidenta. Jako první hlasují v Jižní Americe

„Na konzulátu se zrovna otevřelo a utvořila se tam docela dlouhá fronta, která stála až za roh. Přišlo okolo 30 lidí,“ řekla ČTK k úvodu voleb Fischer. Většina voličů podle ní přijde hlasovat až v sobotu, kdy na to budou mít více času. V Austrálii Fischer žije osm let, letos tam volila poprvé, a to zejména kvůli skandálům některých kandidátů. Je podle ní důležité podílet se na volbě prezidenta, který by měl Česko v zahraničí důstojně reprezentovat.

K prvním přímým volbám prezidenta ČR se v roce 2013 v cizině přihlásilo na 7200 voličů, v předchozích volbách v roce 2018 jich bylo v registračních seznamech zhruba 9000 a letos se registrovalo do těchto voličských seznamů po celém světě 14 370 občanů ČR. Před pěti lety v zahraničí v prvním kole hlasovalo asi 8900 lidí a ve druhém 10 700 voličů.