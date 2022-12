Z dnes zveřejněného modelu STEM také vyplývá, že Babiše by ve druhém kole porazila Nerudová poměrem hlasů 57 ku 43 i Pavel s výsledkem 53 ku 47 procentům hlasů. Vzájemný duel mezi Nerudovou a Pavlem by vyhrála Nerudová poměrem hlasů 56 ku 44. Ve druhém kole by však znovu zůstala třetina voličů nerozhodnutých.

Zeman bude ve volbě prezidenta volit Babiše. Má zkušenost s politikou, zdůvodnil

Dnes zveřejněný průzkum agentury STEM se uskutečnil na vzorku 2605 občanů starších 18 let a dotazování se konalo od 29. listopadu do 9. prosince. Preference ostatních kandidátů se pohybují až s velkým odstupem za uvedenými prvními třemi kandidáty. Nejvyšší počet hlasů ze zbývající šestice by získal senátor Pavel Fischer s 6,2 procenta. Senátor Marek Hilšer by získal 5,1 procenta, odborářský předák Josef Středula 3,9 procenta, kandidát opozičního hnutí SPD Jaroslav Bašta 2,9 procenta, bývalý rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima 1,5 procenta a pole uzavírá podnikatel Karel Diviš s 0,9 procenta.

Babiš vyšel jako nejsilnější kandidát také ve volebním modelu Deníku ze začátku tohoto týdne, který byl založen na průzkumech renomovaných agentur. V něm se bývalý český premiér umístil v čele s 25,3 procenty, za ním následoval Pavel, třetí skončila rychle rostoucí Nerudová.