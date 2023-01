Podle Medianu se chtějí příští týden k volebním urnám dostavit nejčastěji lidé ve věku 18 až 29 let, vysokoškoláci a voliči současných favoritů Petra Pavla a Andreje Babiše (ANO). Z těch, jejichž kandidáti do druhého kola nepostoupili, se o konečnou volbu nejvíce zajímají voliči Pavla Fischera. Účastnit se jí chce 94 procent z nich. Z voličů, kteří v prvním kole hlasovali pro Danuši Nerudovou, plánuje účast i v dalším volebním kole 86 procent lidí. Mezi příznivci neúspěšných kandidátů Marka Hilšera a Jaroslava Bašty je to na 70 procent.