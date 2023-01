„Když se na to podíváte, tak je to otázka finanční. Ti tři, kteří jsou na špičce, nebo teď spíš dva, do té kampaně investovali mnohem více peněz, než je nyní uváděno. My jsme jeli nízkorozpočtovou kampaň. Když by se částka v milionech přepočítávala na pořadí, tak myslím, že to víceméně odpovídá,“ dodal.

Zima na transparentním účtu od podporovatelů sesbíral asi 3,5 milionu korun. Důležité pro něj je, že po kampani není nikomu ničím zavázán. Lidé, kteří ho podpořili, jsou většinou jeho přátelé.

Do budoucna chce Zima podle svých slov pomáhat lidem jako lékař a předávat vědomosti jako učitel. „Jestli budu se ucházet o místo senátora nebo ne, to v tuto chvíli neřeším,“ dodal s tím, že to ale nevylučuje. Prozatím ani žádnému z protikandidátů ve druhém kole nevyjádřil podporu.