Co bylo hlavním důvodem, že jste podpořil kandidaturu Jaroslava Bašty na funkci českého prezidenta? Vycházím z hrozeb ohrožujících Českou republiku. Ty představuje současná vláda a její politika. Jsem přesvědčen o tom, že by bylo dobré dosáhnout radikální změny. Tuto změnu jsem viděl právě v podpoře kandidatury Jaroslava Bašty. Je to člověk, který se nebojí a je schopen aktivně postupovat tak, jak je třeba. Většina občanů ohrožení cítí, ale pod vlivem mediální masáže, že šanci mají pouze někteří kandidát se lidé přiklonili k podpoře Andreje Babiše. Tím sebrali hlasy Jaroslavu Baštovi. Proto výsledky vypadají tak, jak vypadají.

Máte tedy za to, že lidé ze strachu, že jejich hlas propadne, se rozhodli podle průzkumů veřejného mínění?

Naprosto jednoznačně, protože jak na Twitteru, Facebooku nebo komentářích k jiným médiím zaznívala často výzva „volte výhradně Babiše, protože víme, že Bašta neprojde do druhého kola“. Tím hlasy, které by dostal Bašta i od našich voličů, přešly k Babišovi. To v konečném důsledku bude znamenat, že se budeme pohybovat směrem k realizaci oněch hrozeb.

Jaké konkrétní hrozby míníte?

Přijetí Green Deal se všemi důsledky, přijímání imigrantů, omezování sociální jakékoli podpory, hrozba aktivního zapojení do války na Ukrajině a pokračující všeobecná bída, která je podle Eurobarometru v celé Evropě, ale u nás bude horší. Andrej Babiš totiž vždycky nakonec podepíše to, co po něm budou chtít.

Do druhého kola postoupí Andrej Babiš společně s Petrem Pavlem podpořeným vládními stranami. Přesto, že Babiše kritizujete, vidíte v něm z vašeho pohledu ono příslovečné menší zlo?

Andrej Babiš znamená o něco pomalejší skluz směrem k národní zkáze, ale rozdíl nepokládám za příliš velký. Lidé se musí přesvědčit, že není radno věřit mediálním manipulacím a podporovat kandidáty, kteří jsou evidentně někým řízeni a vybráni ze zahraničí. V podstatě se jedná o volbu mezi agentem StB a člověkem, který se školil na to, aby řídil agenty StB.

Zastupujete opoziční hnutí, přičemž ANO je taktéž v opozici. Bude to ve vašem rozhodování ve druhém kole hrát alespoň nějakou roli?

Řekl bych, že Andrej Babiš není opoziční kandidát, ale konkurenční kandidát. Tedy, že by rád tu vládu vystřídal ve vedení České republiky, s tím, že politika by byla prakticky stejná.