Pavel vyhrál první kolo před dvěma týdny díky 1,98 milionu získaných hlasů, Babiše předstihl zhruba o 23 tisíc hlasů. Pavla doporučila volit mimo jiné čtveřice neúspěšných kandidátů z prvního kola, z nichž se do jeho kampaně zapojili bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová a senátoři Pavel Fischer a Marek Hilšer.

Babiš dostal podporu od končícího prezidenta Miloše Zemana a neparlamentní KSČM a Trikolory, které v prvním kole prezidentského adepta nepostavily.

Volební místnosti po celé republice budou otevřeny dnes do 22:00 a po noční přestávce v sobotu od 08:00 do 14:00. Volební komisaři pak začnou hlasy v každém z 14.866 okrsků sčítat. Hlavní výsledky, které bude průběžně zveřejňovat Český statistický úřad na volebním webu, by podle dosavadní zkušeností měly být známy během několika hodin po uzavření volebních místností.

Kvůli časovému posunu začali Češi na americkém kontinentu volit už ve čtvrtek, volební místnosti na českých zastupitelských úřadech v Asii se otevíraly od dnešního brzkého rána. Lidé v izolaci kvůli nemoci covid-19 mohli hlasovat ve středu z auta na speciálních stanovištích.