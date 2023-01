V Moravskoslezském kraji využilo možnosti volit na těchto stanovištích 20 lidí, v některých okresech nedorazil nikdo. V Praze hlasovalo 46 lidí. Vyplývá to ze zjištění zpravodajů ČTK. Podle údajů ministerstva zdravotnictví mělo v posledním týdnu pozitivní test na koronavirus zhruba 2700 lidí včetně dětí. Lidé v izolaci mohli dnes volit od 08:00 do 17:00.

V Praze ve středu hlasovalo z auta 46 lidí. Nejvíce voličů, tedy 15, hlasovalo v Písnici, na Letné 13, v Dubči sedm, ve Stodůlkách šest a v Satalicích pět. Podle mluvčího magistrátu Víta Hofmana se volby obešly bez problémů. „Pouze na stanovišti na Letné se nám stalo, že jsme několik řidičů museli přesměrovat na jiné stanoviště dle místa jejich trvalého pobytu,“ uvedl mluvčí. O zvláštní přenosnou volební schránku podle něj zatím požádalo deset voličů.

V Moravskoslezském kraji možnost volit z auta využilo 20 občanů. Nejvíce lidí, šest, přijelo volit ve Frýdku-Místku. V Opavě a Novém Jičíně přijeli po čtyři voliči a v Karviné a Ostravě po tři. V Bruntále nepřijel nikdo. ČTK to řekla Miroslava Chlebounová z krajského úřadu. Voliči v karanténě nebo izolaci kvůli covidu-19, kteří dnes ze závažných důvodů nemohou volit u speciálního volebního stanoviště, mohou zdarma požádat na telefonní lince 800 023 800 o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky. Zatím takto v kraji učinilo 15 lidí. Žádost o hlasování lze podat nejpozději ve čtvrtek do 20:00.

V Jihomoravském kraji odevzdalo do 13:00 svůj hlas z auta 15 lidí, řekl ČTK mluvčí tiskového odboru krajského úřadu Petr Holeček. V Brně hlasovalo osm lidí, v okrese Brno-venkov tři, ve Vyškově a v Blansku shodně po dvou voličích.

Minimální zájem

V Plzeňském kraji byl o volby z auta jen minimální zájem. Před 16:00 volilo 14 lidí, z toho polovina v Plzni, v Klatovech a v Přešticích na jižním Plzeňsku bylo po dvou voličích a na stanoviště v Tachově, v Rokycanech a v Plasích na severním Plzeňsku přišel za celý den vždy jen jeden volič, řekl ČTK Jan Nový z krajského úřadu.

Na drive-in stanovištích ve Středočeském kraji odvolilo za celý den 14 voličů. Čtyři lidé hlasovali v Mladé Boleslavi, tři ve Staré Boleslavi a dva v Kolíně. V Benešově, Berouně, Kladně, Nymburce a Řevnicích odevzdalo hlas po jednom voliči. Naopak v Kutné Hoře, Příbrami, Rakovníku a Mělníku nikdo volit nepřijel, uvedl mluvčí kraje David Šíma.

Možnost volit z auta v Ústeckém kraji využilo 15 lidí. Nejvíc v Chomutově, kam jich dorazilo pět, do Mostu naopak nepřijel ani jeden volič v karanténě. ČTK to řekla mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková. V Královéhradeckém kraji svůj hlas z auta odevzdalo 12 voličů.

Pouze jednotky voličů hlasovaly tímto způsobem v Jihočeském, Libereckém, Olomouckém, Zlínském a Karlovarském kraji či na Vysočině. „Tušili jsme, že nápor nebude mimořádný, ale čekali jsme, že ten zájem bude o něco vyšší,“ řekla ČTK vedoucí správního odboru jihočeského krajského úřadu Lenka Malovcová. Například na Liberecku bylo jediné drive-in stanoviště v Pastýřské ulici v Liberci, odvolili tam dnes tři lidé.

Na některá stanoviště nepřijel volit nikdo. Žádného voliče zhruba do 16:00 nezaznamenali například na stanovištích v Chebu, v Kroměříži, Havlíčkově Brodě, Jeseníku a Prostějově. Také na volební místo u zimního stadionu v Ústí nad Labem nikdo nedorazil. „Přestože se tři lidé dotazovali přes telefon, kde se drive-in nachází, a řekli, že přijedou, nikdo se nedostavil,“ řekla dnes v 15:30 ČTK členka volební komise.

Volby i referendum

Dva lidé do 15:30 přijeli autem na volební stanoviště na parkovišti za pardubickou hokejovou arénou. Možnost vyjádřit se tímto způsobem v místním referendu pořádaném v Opatovicích nad Labem kvůli chystané stavbě velké průmyslové haly v katastru obce nevyužil nikdo.

Jaké jsou náklady na zajištění drive-in stanovišť, ministerstvo vnitra na dotaz ČTK neupřesnilo. Uvedlo, že krajské úřady předběžně žádaly na kompletní zajištění voleb asi 15,4 milionu korun.

Volit dnes mohli ti, kteří mají od lékaře nebo hygieniků potvrzení, že jsou v izolaci kvůli koronaviru. Prokázat se mohli i věrohodným potvrzením o pozitivním testu na covid, případně vyplnili před hlasovací komisí čestné prohlášení o izolaci. Podle údajů České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) mělo e-neschopenku kvůli covidu vydanou ke středě 4. ledna 621 lidí, nejvíc v Praze (398), v pěti krajích jen jeden či dva. Reálně je ale osob v izolaci více, neschopenku lékaři nevypisují například seniorům, nebo podnikatelům a živnostníkům. Nemusí o ni požádat také lidé, kteří by po dobu nemoci mohli pracovat z domova.

Sněmovna schválila změnu zákona, umožňující volit prezidenta lidem v karanténě nebo v izolaci kvůli koronaviru, loni v listopadu i hlasy opozice. Opozice opakovaně vládu kritizovala, že nezajistila toto hlasování v loňských komunálních a senátních volbách. Kabinet se hájil tím, že při obecních volbách by bylo příliš složité zajistit speciální volební schránky v každé obci.

Zatímco z auta mohli lidé s nemocí covid-19 volit prezidenta pouze dnes, do přenosné volební schránky budou moci hlasovat lidé s koronavirem v pátek 13. ledna od 08:00 do 22:00 nebo v sobotu 14. ledna od 08:00 do 14:00. Musejí o tento způsob hlasování požádat místně příslušný krajský úřad nebo pražský magistrát nejpozději ve čtvrtek 12. ledna do 20:00. V zařízeních, která byla kvůli koronaviru uzavřena, mají klienti možnost hlasovat ve čtvrtek od 08:00 do 22:00 a v pátek od 08:00 do 18:00. Podle informací, které dnes ČTK získala od krajských úřadů a pražského magistrátu, ale žádné z nich nebylo uzavřeno kvůli koronavirové nákaze.