V Austrálii žije dva roky. „Výkon aktivního volebního právě je v Austrálii, nemluvě o Novém Zélandu či Oceánii, dosti komplikovaný. Pokud nebydlíte v Sydney či Canbeře, tak máte do volební místnosti poměrně daleko. Pro mě je to čtrnáctihodinová cesta autem. Dalo by se to samozřejmě zvládnout i letecky, ale při součtu všech nákladů se to již skoro rovná rodinné dovolené. Nikdy jsem si nemyslel, jak se budu v tomto případě cítit téměř jako občan druhé kategorie,“ postrádá korespondenční možnost hlasování Ourednik.

Stejný problém se týká dalších tisíců lidí žijících v zahraničí, podle statistik ministerstva by do výsledků voleb mohlo promluvit až půl milionů voličů. „Apeluji na zákonodárce, aby zjednodušili komunikaci se státem a abychom mohli volit korespondenčně či elektronicky. Ve stejné vzdálenostní pasti jsem i pokud jde o cestovní pas, který nedostanete nový aniž se osobně dostavíte na zastupitelsky úřad opět v Sydney/Canbeře. Je dosti frustrující být občanem ČR a mít takto daleko na úřad,“ popsal Ourednik.

Upozornil na to, že problém trvá dlouhodobě. „A vždy, když se vláda chce pokusit prosadit korespondenční hlasování, začne ho opozice torpédovat s poukazem na možnost manipulace. Velice zapeklitá otázka,“ dodal Ourednik.

Projednání zákona o korespondenčním hlasování blokuje v Poslanecké sněmovně již rok především strana SPD. Na jeho zřízení čeká na půl milionu Čechů, Moravanů a Slezanů pobývajících v zahraničí.