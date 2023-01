Vypadá to, že velká část mladých voličů, kteří v prvním kole volili Danuši Nerudovou, opravdu podpořila Petra Pavla. A ukazuje to na to, že celkově velká část voličů, kteří volili Danuši Nerudovou, Pavla Fischera, nebo Marka Hilšera k těm volbám i v druhém kole přišla a dala hlas Petru Pavlovi. A naopak to vypadá, že prohlášení Andreje Babiše, že by Tomia Okamuru nevzal do vlády, vedlo k tomu, že velká část voličů SPD nepřišla zřejmě k volbám a hlas Andreji Babišovi nedala a Babiš spadl téměř k hranici čtyřiceti procent hlasů.

Proč vyhrál Petr Pavel? O úspěchu rozhodlo několik věcí, přispěl i samotný Babiš

Babiš nedokázal vyhrát vlastně nikde, včetně malých vesnic, kde měl tradičně spoustu hlasů.

Ano, i pro mě bylo překvapením, že od začátku, od sečtení hlasů těch nejmenších volebních okrsků, vedl Petr Pavel. Čekal jsem, že nejméně do těch prvních dvaceti procent těch menších okrsků bude Andrej Babiš v čele. To, že nevyhrál ani v malých obcích je opravdu překvapivé. Vypadá to, že ta Babišova velmi konfrontační kampaň byla příliš silná i pro velkou část umírněných voličů.

Porážka je opravdu velmi drtivá, téměř šedesát procent ku čtyřiceti. Může to nějak ovlivnit politickou budoucnost Andreje Babiše? Může zcela skončit, nebo ho tu i pro příští roky budeme mít v čele opozice i hnutí ANO?

To je těžká otázka. Pokud by prohrál jen o několik procent, tak by ho to v jeho opoziční snaze posílilo. Ale takováto velká prohra může mít naopak vliv v hnutí ANO a posílit snahu některých politiků uvnitř hnutí o změnu kurzu do budoucna. Pokud by však Andrej Babiš opustil hnutí ANO, tak tam v tuto chvíli není politik, který by ho byl schopen nahradit tak, aby ANO mělo naději vyhrát příští parlamentní volby. To, že ty volby budou za tak dlouho, ale dává šanci hnutí ANO se s porážkou Babiše v prezidentských volbách nějak vyrovnat.

A proč potřebuje Babiš pokračovat a bojovat v dalších parlamentních volbách?

Protože potřebuje dál podporovat své obchodní zájmy. Politiku nechce opustit i proto, že se bojí, že by mohly být přijímány zákony, které budou ohrožovat zájmy Agrofertu.

Proč se ale v hnutí ANO nenajde dost sil na to, aby Babiše po tolika prohrách odvolali?

Protože by ANO bez Babiše skončilo a tím by skončily i politické kariéry většiny z dnešních politiků ANO.

Flanelová košile nás ze začátku trápila, řekla šéfka kampaně Petra Pavla

Petr Pavel je politicky nepopsaný list. Jaký očekáváte průběh jeho nastávajícího prezidentství? Spokojí se s prezidentskou funkcí, nebo vstoupí i přímo do politiky?

Takto jasné vítězství dává Petru Pavlovi velmi silný mandát. Premiér Petr Fiala by se proto měl mít trochu na pozoru, protože Petr Pavel může být více aktivistickým prezidentem, než se před volbami mohlo očekávat. Ostatně i v předvolebních debatách jak Petr Pavel, tak i Danuše Nerudová říkali, že by chtěli mluvit daleko víc s vládou a konzultovat s ní problémy, kterým čelí česká společnost. Protože je výhra Petra Pavla velká, měla by vláda očekávat i větší míru zásahů prezidenta do politiky.

Volební štáb Petra Pavla, 28. Ledna 2023, Praha.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

A nějaká Strana Petra Pavla?

Že by Petr Pavel zakládal nějakou svoji politickou stranu, to si nemyslím. Bude chtít být aktivním prezidentem. Ale pokud jde o politickou kariéru, tak na tu myslím více pomýšlí Danuše Nerudová.

Dá se říci, že směrem k zahraničí vyhrál v Petru Pavlovi české volby jasně proevropský, proatlantický, prozápadní politik?

To určitě tak je. I když v kampani padala kritika na jeho předlistopadovou minulost, tak tím, co vykonával potom a také v rámci NATO, ukázal, že jeho západní směřování jednoznačné. A z hlediska České republiky se dá očekávat, že naše zapojení do EU a NATO nebude nikdo zpochybňovat. Pro naše spojence je vítězství Petra Pavla určitě pozitivní zpráva a dá se očekávat, že v euroatlantických strukturách bude Petr Pavel Českou republiku velmi dobře reprezentovat.