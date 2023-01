Jaká bude další strategie pro druhé kolo? „Čtrnáct dnů uběhne velmi rychle. Kampaň bude stát na několika pilířích. Prvním budou výjezdy do regionů, za dva týdny ale nelze objet všechno. Musíme také rezervovat čas na rozhovory v médiích a ve finálním týdnu se musíme připravit na televizní debaty, protože na ty opět budou lidé čekat. Teď vyhodnocujeme data z výsledků voleb, kde jsme silnější, kde slabší a na co se zaměřit,“ řekla Deníku šéfka kampaně Pavla Nýdrle. Nejtěžší ale bude odrazit různé dezinformace. „Zkusíme to s nadhledem a humorem, ale bránit se budeme,“ dodává Nýdrle.