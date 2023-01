„Babiše do koše, Babiše do koše,“ začali skandovat převážně mladí lidé a atmosféra nabyla bujarosti studentského večírku. Protože pokud už se nepodařilo dosáhnout toho, aby se Danuše Nerudová stala za čtrnáct dní první českou prezidentkou, bylo pro její skutečně zapálené podporovatele druhou nejdůležitější věcí, aby prohrál Babiš. A to se, přinejmenším v prvním kole podařilo.