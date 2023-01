Komentátoři o vašem manželovi někdy tvrdí, že je to muž bez emocí. Byl v průběhu volebního víkendu nervózní? Nebyl. On je jako voják zvyklý si nervozitu schovávat, respektive ji potlačit. Ve vypjatých či krizových situacích musel zůstat klidný, což mu zůstalo.

Po celou dobu kampaně jste byla vedle něj. Na co se vašeho muže lidé na ulicích nejčastěji ptali, co od něj očekávají?

Když jsme jezdili a sbírali podpisy, byla podpora od lidí opravdu velká. Zaznívalo tam opakovaně, aby se na Hrad vrátila slušnost a respekt. To je podle mě hrozně důležité a s manželem bychom chtěli, aby se na Hrad opravdu vrátila slušnost a respekt jeden ke druhému.

Navštívíme regiony a zkusíme odrazit dezinformace, říká šéfka Pavlovy kampaně

Někdo možná řekne, že je hloupost spojovat někoho, kdo nemá stejný názor, ale nemusíme se mít rádi, vždycky je třeba najít společné body pro to, aby se tato společnost dostala krize a z toho rozdělení, které tu nastalo. Prezident je na takové pyramidě, je to osoba, která má pod sebou spoustu lidí. Nemůže si dovolit akceptovat názor jednoho a toho druhého ne. Prezident by měl mluvit s lidmi, mluvit s vládou a hledat společná řešení. Společně s politiky by měl hledat řešení ve prospěch lidí.

Čeká vás čtrnáct dní, které rozhodnou. Váš manžel hodlá vyrazit do regionů, čeká ho mnoho vystoupení v médiích. Budete součástí tohoto finále?

Budu se na tom domlouvat s týmem. Je možné, že třeba někam pojedu zvlášť, někam s manželem. Pokryli bychom tím větší plochu Česka. Ale musíme to ještě finálně dohodnout.

Petra Pavla navštívila v jeho volebním štábu i neúspěšná kandidátka Danuše NerudováZdroj: Denik/Zbyněk Pecák

Bohužel ke kampani před druhým kolem patří i dezinformace a lži. U historicky první přímé volby prezidenta například lži mířily na manželku Karla Schwarzenberga. Obviňovaly ji, že na zámku její rodiny byly nacistické vlajky, což byla lež. Jste připravena, že teď pověstně „hnojomety“ zasáhnou i vaši rodinu?

Andrej Babiš nikdy nikoho nešetřil a nebude šetřit ani nás. Bylo by naivní se domnívat, že nepůjde do dalších velkých lží, jaké nyní používá. Nevím, jestli se na to dá připravit, ale za dobu, co jsme manželé, už jsme se potkali s ledasčím. Budeme vše vysvětlovat a říkat pravdu. Jinak než pravdou se lžím bránit nedá.

Vítězství Pavla slavili u Nerudové skoro stejně, jako by vyhrála jejich Danuše

Je možné, že za 14 dní touto dobou už z vás bude první dáma. Pokud by se tak stalo, jak byste tuto roli pojala?

Kdyby taková situace nastala, stála bych dál po boku manžela. Nechtěla bych být v pozadí. Manželka prezidenta by měla využít možnosti, které tento úřad nabízí. Už jsem říkala dříve, že je to unikátní možnost vytvořit viditelnou instituci a funkční úřad manželky prezidenta. V mnoha případech může první dáma ovlivnit veřejnost i formou různých záštit pro charitní a další projekty.

Charita je u prvních dam důležitá, vy máte za sebou také kariéru v armádě. Nesměřovalo by vaše charitní působení také do této oblasti, třeba k válečným veteránům?

Těch témat, které vycházejí z mého dosavadního života, je víc. Když jsme s manželem byli v cizině, získala jsem zkušenost s diplomatickým prostředím a tamějším přístupem k charitě. Ale zažila jsem i opačný pól.

Babiš ihned sundal rukavice: Chystají se na mě kompromitující materiály

Byla jsem samoživitelkou, mámou dítěte a vím jaké to je, v jaké životní situaci jsou tyto ženy, a ráda bych pomohla i v této oblasti. A protože mám zkušenost i s armádou a prací žen v mužském kolektivu, zajímám se o rovné příležitosti mužů a žen. Je to velký balíček, co mě zajímá, který by dal shrnout pod slova rodina, domov a výchova dětí. Jakou generaci dnes vychováme, taková bude společnost. Děti se musejí naučit mezi sebou komunikovat a my pomoci učitelům to promítnout do výuky.

Sice je to jen první kolo, ale váš manžel ho vyhrál. Čím si připijete?

Myslím, že prvním, co nám doma padne do oka (smích). V létě spíše manžel pije pivo, ale na tuto příležitost to asi budou nějaké bublinky.