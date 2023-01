Podle všeho získá letos Pavel Fischer méně hlasů než ve volbách v roce 2018. Co podle vás panu senátorovi uškodilo? Nemohly mu sympatie voličů ubrat některé konzervativní postoje? Na analýzu je ještě brzy a detailně to určitě budeme rozebírat po volbách. Ale myslím si, že faktorů tam bylo více. Stranou bohužel nemůžu nechat ani rozdělování kandidátů na dvě skupiny, které jsme letos rozhodně viděli, a lišil se i přístup k nim, třeba v televizních debatách. To nebylo šťastné.

Pavel Fischer potvrdil, že ve druhém kole podpoří Petra Pavla. Dokonce ho hodlá i aktivně podpořit v kampani. Podpoříte generála i vy?

Ano, je to stejné, Petra Pavla podpořím. Já sám jsem ho měl jako hned druhého kandidáta po Pavlu Fischerovi. V armádních funkcích odváděl dobrou práci.

Hilšer označil svůj výsledek za prohru. Podpořil Pavla, v politice nekončí

Pro velkou část voličů byl Petr Pavel nevolitelný kvůli komunistické minulosti. Padá podle vás teď tento argument, když se bude rozhodovat nakonec mezi dvěma kandidáty, kteří členy komunistické strany byli oba dva?

Oba kandidáti, byť mají komunistickou minulost, se ale celou dobu k tomuto faktu staví jinak a to bych byl rád, kdyby voliči zohlednili. Zatímco jeden veřejně deklaroval, že na ni není pyšný, vysvětluje důvody a uznal chybu, tak mi přijde, že druhý kandidát to necítí jako žádný problém.

Jak hodnotíte výsledek Jaroslava Bašty, kterého mnozí v závěrečných dnech kampaně označovali za možného černého koně?

Tady bych chtěl jednoznačně smeknout před občany, že nevolili kandidáta, který veřejně deklaroval zájem porušovat Ústavu. To, že nakonec získal pouze okolo čtyř procent hlasů, ukazuje na vyspělost české společnosti.

ON-LINE: Pavel vyhrál první kolo prezidentské volby. O Hrad se utká s Babišem

Pavel Fischer i vy jste zkritizovali rozdělování kandidátů na dvě kategorie – tři favorité a ten zbytek. Jak velkou roli hrál podle vás v letošních volbách marketing? Nebyl to právě marketing, který přesvědčoval víc než fakta a argumenty?

Měl obrovskou roli a někdy to skutečně mohlo připomínat až cirkus. Aby k tomuto nedocházelo, jsou výdaje, které mohou kandidáti vydat na kampaň, limitovány. Letošní volby ale ukázaly, jak velkou přidanou hodnotou v kampani jsou televizní debaty, které se do těchto výdajů nezapočítávají. Na voliče mají obrovský vliv. V podstatě začínají ve chvílích, kdy mají kandidáti limity už vyčerpané. Pokud se nám to nelíbí a chceme nějak omezit vliv marketingu, možná by se měla také otevřít diskuze, zda je správné, že se soukromé televize mohou chovat podle svého uvážení, rozdělovat kandidáty a zvát do prime timu jen některé. To všechno veřejné mínění ovlivňuje. Osobně si ale myslím, že marketing bude volby provázet vždycky, toho se asi nezbavíme