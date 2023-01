Do volebního štábu jste dorazil společně s Jaroslavem Uhlířem. Máte už v hlavně nějakou píseň, která by popsala náladu po volbě hlavy státu? Nemáme. My popravdě takové příležitostné písně neděláme. Já jsem jednou udělal oslavnou píseň na narozeniny Jaroslava Uhlíře, ale to je všechno.

Jak vnímáte to, že šedesát procent voličů dalo svůj hlas Petru Pavlovi?

Je to pro mě překvapení. Podle mě je to tím, že naše společnost dospěla, dovede rozlišit, co je populistické lhaní a co je pravdomluvnost. Druhá příčina úspěchu je to, že se do toho opřeli mladí lidé. Že už pochopili, že to bude jejich život, jejich prezident, nikoliv můj. Můj je to poslední prezident.

Češi si nezaslouží zemi s blbou náladou, řekl nově zvolený prezident Petr Pavel

Sehrálo v tom nějakou roli prezidentství Miloše Zemana, že toho lidé měli dost?

Určitě ano, proto jsem říkal, že na Hradě se musí vyvětrat.

Také jste ale říkal, že slečně na poště za přepážkou jste dosud říkal, že prosíte jakoukoliv známku, kromě té s prezidentem. Teď to bude jak?

Právě naopak. Myslím, že mu to bude na známkách hrozně slušet a nebudu se bát je olizovat.

Babiš uznal porážku ve volbách. Pavlovi popřál, aby byl prezidentem všech

Jak si představujete výkon prezidentské funkce v podání Petra Pavla? Je to bývalý voják, sehraje to nějakou roli?

On vždy říkal, že chce být komunikátor, chce spojovat různá hlediska a názory v nějaký rozumný kompromis a že je to hlavní úkol pro prezidenta. Já jako bývalý učitel si ale vážím hlavně toho, že děti budou mít ve třídách na obrázku člověka, který pro ně může být vzorem. Děti potřebují vzory chování, kopírují to, jak se chovají rodiče. Když budou mít před sebou takového „krále“, tak je to dobré.

Po těchto volbách ale také zůstalo 2,4 milionu lidí, kteří volili Andreje Babiše. Petr Pavel řekl hned na začátku, že v těchto volbách nejsou poražení. Dokáže spojit i tyto lidi?

Půjde to pomalu, ale on si je svými činy musí získat. A já věřím tomu, že dobrá polovina z těchto lidí si nakonec řekne, že je to dobrý prezident.