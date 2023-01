První živá debata Pavla a Babiše? Pustili se do sebe kvůli nepravdám i míru

Z té, v níž se představili Pavel Fischer, Josef Středula a čerstvě do hry vrácený Karel Diviš, jsem měla vyloženě radost. Bavili jsme se o budoucnosti areálu Pražského hradu i plastice Jiřího Davida, která ztvárňuje asi nejznámější větu Václava Havla, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí. Pak mělo dojít na trojici favoritů s nejvyššími preferencemi.

Andrej Babiš ale účast odmítl, takže diváci mohli dvakrát sledovat duel Danuše Nerudové a Petra Pavla. Po pravdě žádné drama to nebylo, oba hosté byli noblesní a disciplinovaní. To zdůrazňuji, protože dvacetiminutovka je mimo jiné zkouškou schopnosti mluvit jasně, výstižně a věcně. Už z premiérských debat před sněmovními volbami v roce 2021 (a z nesčetných rozhovorů) jsem věděla, že to je pro Andreje Babiše největší oříšek. Pro vojáka Petra Pavla naopak snadný úkol. Půjde tedy šéf hnutí ANO do toho? Tento týden v pondělí mi jeho mluvčí Vladimír Vořechovský expremiérovu účast potvrdil.

Babiše uzemnila reportérka, Pavel si protiřečí, reagují lidé na debatu Deníku

Byla to skvělá zpráva hlavně pro naše čtenáře, protože jsme jim mohli nabídnout přímou konfrontaci obou finalistů. Vážím si toho, že souhlasili. Víc u Andreje Babiše, protože mě zná a dobře věděl, že žádná selanka to nebude. Na středeční duel jsem se nijak speciálně nepřipravovala. V úterý jsem s oběma kandidáty vedla rozhovory, které si dnes můžete přečíst v Deníku. Ideální průprava.

Obrovský mediální zájem

Když duel skončil, opravdu mě zaskočila nečekaná odezva na sociálních sítích (na YouTube přes 140 tisíc zhlédnutí), od kolegů novinářů z různých médií (Václave Dolejší ze SeznamZprávy a podcastu Vlevo dole, děkuji) a pochopitelně od mých spolupracovníků. Za všechny příspěvky, kladné i záporné, jsem vděčná. A chápu i redaktory z Newsroomu České televize, kteří si nejprve chtěli natočit pár postřehů kolem pořadu, ale včera natáčení zrušili. A myslím, že by pan Babiš měl překonat averzi a do debaty veřejnoprávní televize jít.

Duel jako břitva

Na závěr chci připojit jednu poznámku. Každý volič má své preference, které vyjádří hlasováním. Dva letošní finalisté jsou naprosto odlišné osobnosti, s jiným životním příběhem i zkušenostmi.

Pro mě je podstatné, že jednoznačně podporují členství České republiky v EU a NATO. Všechno ostatní je podružné. A jak je znám, zvládli by to oba.