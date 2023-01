„Účetní je úctyhodná profese, ale upozornila jsem na to především proto, že je to stereotypní chování v naší společnosti. Věřím, že to bylo neúmyslné, ale děje se a nevnímáme ho,“ uvedla Nerudová s tím, že rozdíly například v odměňování za stejnou práci zažívají ženy dnes a denně. Podle ní už naštěstí tyto rozdíly mladá generace neřeší.

Nerudová: Babiš má z debat asi strach. Obžalovaný kandidát je bizár, říká Pavel

Přestože v české společnosti rovnost postavení mužů a žen tolik nerezonuje, je to významné téma. Vůbec totiž nebývají pravidlem stejné mzdy za stejnou práci a podobně. Pavel si přitom myslí, že pokud má v tomto ohledu dojít k nějakému pokroku, měl by se ho chopit muž. „Když bude toto téma tlačeno ženou, bude vnímáno jako militantní feminismus. Pokud se ho chopí muž, bude to mít úplně jinou váhu,“ vysvětlil Pavel.

Vnímá, že Česká republika je v tomto ohledu pod evropským průměrem. Nicméně jako příklad rovného postavení mužů a žen označil armádu, v jejíž čele v minulosti stál. „Ženy jsou v armádách civilizovaných zemí zastoupeny poměrně výrazně a mají prostor dostat se k nejvyšším funkcím a za práci jsou hodnoceny stejně jako jejich mužští kolegové,“ řekl Pavel.

Bourání streotypů

Nerudová ovšem namítla, že rovné příležitosti nejsou vůbec o umělých pravidlech a nařízeních. „To vůbec nic nezmění. Přestože existují tabulkové platy a nějaké postupy pro odměňování, pořád máme v České republice rozdíl v odměňování mužů a žen. Je to způsobeno stereotypy ve společnosti. Je potřeba o nich mluvit a upozorňovat na ně. Jsou neúmyslné. Když hovoříte s vedoucími pracovníky, kteří odměňují muže a ženy za stejnou práci, tak velmi často používají model, že přeci muž je ten, kdo nosí domů peníze a vydělává. Proto by měl dostat za stejnou práci vyšší odměnu,“ vysvětlila Nerudová.

Pokud tedy česká společnost nepochopí, že rovnost příležitostí má být normou, tak se nic nezmění. „Pak to vede jen k tomu formálnímu odškrtávání si a říkání si, že máme polovinu žen a to je fajn. To ale nejsou skutečné rovné příležitosti. To musí být celá společenská změna a změna společnosti,“ doplnila prezidentská kandidátka, která se tímto tématem zabývala i jako rektorka Mendelovy univerzity a škola za to dostalo i evropskou cenu.

Pavel si v této souvislosti do Nerudové rýpl, když poukázal na to, že jeho volební tým je plný žen, takže rovnost příležitostí naplňuje praxí. Mimo jiné by v případě jeho vítězství měla zastávat funkci hradní kancléřky nynější vedoucí kanceláře Senátu Jana Vohralíková.

Naproti tomu Nerudové zatím svůj tým, který by vzala na Hrad, ještě neprozradila. „Hlavním kritériem mých spolupracovníků bude jejich expertíza, morální kredit, bezúhonnost a že budou mít bezpečnostní prověrku,“ řekla pouze.

Vláda by měla mnohem víc pomáhat lidem v nouzi, shodli se Nerudová s Pavlem

Oba by pak ratifikovali Istanbulskou úmluvu, která jen zaměřená na potírání a prevenci násilí na ženách a domácího násilí. V současné době ji neratifikovaly pouze Rusko a Slovensko. „Myslím, že jsme to měli udělat už dávno,“ doplnil Pavel.

Nerudová cílí na sympatizanty SPD. Prý ji někteří budou i volit

Česká společnost je v současné době výrazně názorově rozdělena. „Použiji paralelu z oboru, který jsem dělal celý život. Obrana se dělá pro všechny. I pro ty, kteří se mnou nesouhlasí, i pro ty, kteří by to dělali výrazně jinak,“ řekl Pavel.

Podle Nerudové prezident nemůže být aktivista a musí být schopen mluvit i s lidmi s jiným názorem. „Je velmi důležité, aby se do naší společnosti vrátila diskuse. Je strašně jednoduché odsoudit jiný názor, aniž bychom se snažili pochopit jinou perspektivu. Jedním z největších úkolů nové hlavy státu bude, aby se nám jedna poměrně velká skupina obyvatel v této zemi neradikalizovala. S takovou skupinou je těžké mluvit. Svoje podpisy mi dávali i voliči SPD, protože jsem jim naslouchala a jejich názory rovnou neodsuzovala,“ dodala Nerudová.

