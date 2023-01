Hlavní událost týdne se přitom týká právě jeho. Soud ho zprostil v kauze Čapí hnízdo obžaloby , byť zatím nepravomocně. Do volby jde ovšem tímto verdiktem posílen, neboť lidé ho mohou vnímat jako očištěného. Má za sebou i úterní přijetí u francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, což je posun proti kampani před sněmovními volbami, kdy ho přijel podpořit maďarský premiér Viktor Orbán.

Dalším důležitým momentem je odstoupení Josefa Středuly. Vzdal se kandidatury ve prospěch Danuše Nerudové. „Je jediná, relevantní kandidátka, která je schopna vnímat sociální situaci. Pro mne je nepřijatelné, aby se lidé s temnou komunistickou minulostí stali prezidentem ČR,“ zdůvodnil své rozhodnutí v ČT24.

Nerudová: Babiš má z debat asi strach. Obžalovaný kandidát je bizár, říká Pavel

Zdroj: DeníkPrávě optikou své momentální finanční a ekonomické kondice možná bude řada voličů jednotlivé kandidáty posuzovat, byť prezident jim v tomto směru příliš pomoci nemůže. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) podle serveru Novinky zvažuje zavedení jediné nižší sazby DPH ve výši 13 až 14 procent, což by nyní zdražilo položky spadající do desetiprocentní sazby, například léky, vodné a stočné, knihy, noviny, ubytování či točené pivo v restauracích.

Minulou středu Danuše Nerudová i Petr Pavel na dotaz Deníku, zda by navrhli do Ústavního soudu Josefa Baxu a eventuálně ho jmenovali jeho předsedou, odpověděli kladně. Nebyla by v případě jejich zvolení koalice SPOLU, která má premiéra, šéfy sněmovny i Senátu příliš silná?

Sledujte jejich debatu dnes v 11.00 na Deník.cz