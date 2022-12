Atmosféra před prvním kolem prezidentských voleb houstne. Nejvyšší správní soud vrátil do hry Karla Diviše a příslušný senát se jednomyslně shodl, že ministerstvo vnitra vůbec nemělo připustit kandidaturu Denisy Rohanové. I s touto zkušeností je na místě otázka, zda by právě tento úřad měl být vlajkovou lodí boje s dezinformacemi a připravovat příslušný zákon.

VIDEO: Proč chtějí být hlavou státu? Prezidentští kandidáti odpovídali Deníku

Proto v souvislosti s dnešní debatou, jíž se zúčastní Pavel Fischer, Josef Středula a Karel Diviš (Marek Hilšer účast pro zaneprázdněnost odmítl), připomínáme anketní odpovědi těchto uchazečů o Hrad na téma svobody projevu.

Jste pro mazání dezinformací a blokování webů, které je přinášejí?Zdroj: Deník

Hovořit ovšem budeme i o jmenování předsedy Ústavního soudu a roli hlavy státu při zvládání krizí. Měla by se zapojit do debaty o cenách energií, nebo jí podobné zasahování do vládní agendy nepřísluší? Dozvíte se na denik.cz v 11.00.