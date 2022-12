Zdroj: DeníkS touto historií v zádech se 8. března 2023 ujme nelehké mise jeden z osmi protějšků uchazečů o Hrad. Karel Diviš je rozvedený a nesvěřil se, kdo by případně tuto úlohu hrál. O tom, že by Klára Fischerová dokonale naplňovala představu ženy plně oddané charitativní práci, nemocným dětem a osamělým seniorům, netřeba pochybovat. Jen by navázala na svoji dosavadní práci. Stejně tak je zřejmé, že Monika Babišová by byla ozdobou všech recepcí a oficialit, kde by tvořila půvabnější polovinu prezidentského páru.

Spící prezident by byl fatální přešlap, shodli se Fischer, Diviš i Středula

Své role by se zajisté dobře zhostily i Dana Středulová nebo Eva Pavlová, shodou okolností obě příslušnice bezpečnostních sborů. Středulová je právnička a podplukovniceu hasičů, Pavlová u vojáků, nyní už v záloze. Monika Hilšerová je sice lékařka, ale protože pracuje u záchranky, typově by se mohla řadit ke dvěma zmíněným ženám. Své hradní poslání by plnila jen omezeně, neboť v současné době je, stejně jako Aneta Zimová, na rodičovské dovolené.

Nejzajímavější je z tohoto pohledu Robert Neruda, který by se jako první gentleman musel ve prospěch své ženy zříci úspěšné kariéry v Advokátní kanceláři Havel & Partners. Jak říká, byl by „všude tam, kde by to Dana a naše země potřebovaly“. Z pohledu návštěvníků Prahy je asi důležitější tento slib: „Mohl bych pomoci otevírat Hrad, protože to je Danin program a mně se to moc líbí.“ Tento slib by si mohli vzít za svůj všichni.

Dana Středulová Eva Pavlová Aneta Zimová Robert Neruda Monika Babišová 1/6 Zdroj: Deník Jak byste v případě zvolení svého partnera/ky prezidentem/kou pojali svou roli první dámy/gentlemana a jak byste mu/jí pomáhali? 2/6 Zdroj: Deník Dana Středulová Jak byste v případě zvolení svého partnera/ky prezidentem/kou pojali svou roli první dámy/gentlemana a jak byste mu/jí pomáhali? 3/6 Zdroj: Deník Eva Pavlová Jak byste v případě zvolení svého partnera/ky prezidentem/kou pojali svou roli první dámy/gentlemana a jak byste mu/jí pomáhali? 4/6 Zdroj: Deník Aneta Zimová Jak byste v případě zvolení svého partnera/ky prezidentem/kou pojali svou roli první dámy/gentlemana a jak byste mu/jí pomáhali? 5/6 Zdroj: Deník Robert Neruda Jak byste v případě zvolení svého partnera/ky prezidentem/kou pojali svou roli první dámy/gentlemana a jak byste mu/jí pomáhali? 6/6 Zdroj: Deník Monika Babišová Jak byste v případě zvolení svého partnera/ky prezidentem/kou pojali svou roli první dámy/gentlemana a jak byste mu/jí pomáhali?

Monika Babišová

Věk: 48 let

Povolání: V domácnosti, designérka

„Myslím, že mám přece jen výhodu, že jsem se svým mužem reprezentovala Českou republiku už v dobách, kdy byl premiérem naší země. Jezdila jsems ním do zahraničí v případě, že byly pozványi protějšky státníků, seznámila se s úžasnými prvními dámami a manželkami premiérů, dozvěděla jsem se o charitativních projektech, kterým se některé z nich věnují. Na to bych ráda navázala, a když by mě můj muž potřeboval, jezdila bych s ním určitě i po České republice. Už několik let se zároveň naplno věnuji charitě, v tom bych samozřejmě jako první dáma pokračovala.“

Klára Fischerová

Věk: 53 let

Povolání: Asistentka odlehčovacích sociálních služeb

„Jako manželka prezidenta bych doprovázela svého muže tam, kde to bude žádoucí. Ráda bych ale měla prostor i pro vlastní aktivity. Podporovala bych projektyv sociální oblasti, naplňuje mě věnovat se seniorům nebo dětem s postižením, nebojím se přiložit ruku k dílu i v pečovatelské práci. Myslím, že umím lidem naslouchat, slušně a vlídně diskutovat, otevřený dialog v naší společnosti chybí, a zcela jistě se budu snažit být oporou svému muživ dobrém i ve zlém tak, jak jsme si to před lety slíbili.“

Robert Neruda

Věk: 45 let

Povolání: Právník

„Roli prvního gentlemana bych přijal s pokoroua vykonával ji co nejaktivněji. Za prvé byl bych všude tam, kde mě Dana nebo naše země bude potřebovat. Za druhé rád bych se věnoval charitě,a to v různých oblastech. Za třetí snažil bych se být i nadále dobrým tátou a manželem. A v neposlední řadě, pokud by zbyl nějaký čas, tak bych mohl Daně pomoci otevírat Hrad, protože to je její program a mně se to moc líbí.“

Eva Pavlová

Věk: 55 let

Povolání: Podplukovnice AČR v záloze

„Považuji za správné a přirozené, aby manželka prezidenta stála po boku manžela v této funkci, myslím si, jak doma, tak také v zahraničí. Kromě toho bych měla mít také své aktivity.V mém případě by to byla rodina a vztahy v rodině, postavení žen ve společnosti, následná péče a další podobná témata.“

Dana Středulová

Věk: 44

Povolání: Podplukovnice Hasičského záchranného sboru, právnička

„Poslední dobou si mnozí z vás myslí, že jsem paní Columbová, ale není to tak. Na otázku, jaká by byla role první dámy, odpovídám, že bych byla aktivní, podporující svého muže,a současně bych si nechala svou roli mámy a manželky.“

Aneta Zimová

Věk: Neudává

Povolání: Ekonomka a právnička, nyní na rodičovské dovolené

„První dáma má možnost upozornit na problémy společnosti, které zůstávají stranou jejího zájmu, avšak jsou a budou velmi aktuální. Já bych se chtěla zaměřit na problematiku duševního zdraví dětí, na rozšíření počtu předškolních zařízení a na pomoc rodinám v péči o seniory v domácím prostředí. Svému muži bych chtěla být oporouv jeho každodenní práci.“