Pavel odpověděl: „Myslím, že to dávám najevo od počátku. Tato volba nebude jenom o tom, kdo bude následníkem Miloše Zemana, ale i o tom, jaký především politický svět budeme chtít. Jestli takový, ve kterém se ctí hodnoty, pravidla, důstojnost. Nebo ten, v němž vládne chaos, a lidé se osočují, straší domnělými nebo skutečnými hrozbami a stanovují umělé dělící linie mezi městy, vesnicemi, lidmi s nižšímu nebo vyššími příjmy, to bude obsahem této volby.

Andrej Babiš reagoval: „Souhlasím s vámi, že tady stojí provládní kandidát, pan Pavel.“

Moderátorka namítla, že s tím nemůžete souhlasit, protože nic takového jsem neřekla.

„Ne, ne. Souhlasím s tím, že společnost je rozdělená. Stojí tady provládní kandidát, který je podporován premiérem a ministry. Já jsem kandidát opozičního hnutí ANO, ale jasně jsem řekl, že pokud budu zvolen, budu nadstranický a budu tady pro všechny. Mým programem je pomáhat lidem. Jsem nezávislý a kandiduji proto, abych zastupoval všechny občany České republiky.“

Nejsem válečník, tvrdí Babiš. Strašíte válkou, kontroval Pavel v živé debatě

Redaktorka pokračovala, že kampaň odstartoval třemi sděleními: že je Petr Pavel válečný štváč, že je kandidátem pětikoalice a že v případě jeho vítězství by všechny důležité funkce ve státě měly v rukou představitelé koalice Spolu. Jsou Babiše taková nepravdivá tvrzení hodna?

„Omlouvám se, ale to je pravda. Jak jsem řekl, pan Pavel je provládní kandidát. A pokud někdo mluvil o válce, tak to byl pan Fiala, těch titulků bylo nespočet. V únoru 2022 on i další ministři říkali, že jsme ve válce. Já válku nechci. Chci mír, a pokud bych se dostal na Hrad, udělal bych všechno pro to, aby ta hrozná válka skončila a aby tam neumírali lidé.“

Moderátorka podotkla, že ve válce nejsme de iure, ale de facto ano.

Nejsem vládní louka

Petra Pavla skutečně předseda vlády a ODS Petr Fiala podpořil, jak chce lidem vysvětlit, že by nebyl vládní loutkou?

„Musím se usmívat. Lidé mi vyčítají, že se málo směji. Jsem rád, že se mohu zúčastnit besed s Andrejem Babišem, protože on mě vždycky spolehlivě rozesměje. Pokud já jsem provládním kandidátem, tak pan Babiš je hradním kandidátem, kandidátem proruského tábora v této zemi, kandidátem lidí, kteří straší zatahováním do války. To je opravdu nesmyl. To, co jsem dělal celý život, je snaha o zabránění válce. Pan Babiš to moc dobře ví a jistě si je vědom toho, jak silně přestřelil svým hloupým plakátem, na němž sděluje, že snad vojáci by měli zatahovat zemi do války.“

Perknerová ho vyzvala, aby zůstal u otázky, jak chce vysvětlit, že by nebyl prodlouženou rukou vlády? „Především tím, že na rozdíl od pana Babiše, který je kandidátem hnutí ANO, já jsem nezávislý. Od počátku jsem deklaroval, že se nebudu ucházet o podporu žádné strany ani poslanců. Poctivě jsem objel republiku a nasbíral víc než 81 tisíc podpisů od občanů. To, že jsem v parlamentních volbách volil trojkoalici Spolu, vůbec neznamená, že bych měl být jejím kandidátem. Pouze jsem ji považoval za možnou lepší variantu, než byla Babišova vláda.

Je Petr Pavel vládní loutkou?

Kdo chce omezovat svobodu slova

Babiš ihned kontroval: „Samozřejmě pan Pavel je vládní kandidát, protože říká stejné věci jako vláda. Chce omezovat svobodu slova.

Čím ji chce omezovat, chtěla slyšet Perknerová. „Můžu vám citovat pana Pavla. Ale chci pokračovat. Pan Pavel je pro euro, pro Green Deal, pro zrušení slevy na jízdné pro důchodce a mladé.“

Moderátorka podotkla, že neví, jak by to prezident mohl zařídit, nebo nezařídit. Zároveň žádá o odpověď, v čem chce Pavel omezovat svobodu slova.

„Když mi nevěříte, mohu vám to tady přečíst. Vyslovil se k tomu tak, že svoboda slova není omezená, 12. ledna 2023 to řekl: Každý systém včetně demokracie se musí chránit před útoky, které ohrožují jeho existenci. Mluví tady o zkušenosti z roku 2005, kdy byl teroristický útok v Británii a on souhlasí s omezováním občanských svobod.“

Babišovo strašení válkou:

To se ovšem vztahovalo na případ teroristického útoku nebo války. Pane Pavle reagujte, vyzvala Perknerová. Chce omezovat svobodu slova?

„Pan Babiš si to špatně přečetl, nebo mu to někdo špatně napsal. Bylo tam, že svoboda není neomezená. To je základní věc, na které se asi všichni shodneme. Žádná absolutní svoboda neexistuje, pane Babiši. Pokud hovoříme o svobodách, ty jsou vždycky limitovány právy ostatních. Když se budeme bavit o bezpečnosti, samozřejmě některé svobody jsou omezeny. Pravidly a zákony. Bez toho bychom žili v anarchii.

Je Babiš proruský kandidát?

Petr Pavel uvedl, že Andrej Babiš je proruský kandidát, což by mohlo směřovat k SPD, ale Tomio Okamura ho nepodpořil. A to právě s odůvodněním, že je probruselský.

„Neřekl jsem nikdy, že je proruský kandidát,“ ohradil se Pavel. Na poznámku moderátorky, že to, pokud se dobře pamatuje, sdělil hned na začátku debaty, vysvětlil: „Řekl jsem, že spadá do toho světa, protože jeho spojencem je Miloš Zeman a proruská komunita. On je kandidátem pro sebe, ani proruským, ani prozápadním. Toho směru, který bude vyhovovat jemu. Pokud se budeme bavit o tom proruském narativu, stačí se podívat na internet. V okamžiku, kdy Andrej Babiš začal mluvit o tom, že Pavel zatáhne zemi do války, celá proruská scéna se zatelelila a začala šířit řetězové maily a esemesky, které přesně tuto agendu podporují. Minimálně proruská scéna pracuje v zájmu Andreje Babiše.“

Pavel: Pokud já jsem vládní kandidát, pak je Babiš kandidátem proruského tábora

Proti tomu se ihned Babiš ohradil: „Byl jsem premiér, který vyhostil desítky ruských diplomatů, nikdy jsem nenavštívil ruskou ambasádu, nikdy jsem nejednal s ruským velvyslancem ani s Putinem. Já jsem byl přijat ve Spojených státech v Bílém domě. Vydali jsme proruského hackera Nikulina do USA. Takže to jsou všechno nesmysly a já to zásadně odmítám. Rád bych zdůraznil, že pan Pavel chce navyšovat daně, chce, aby všichni Češi platili daň z nemovitostí. Všichni, kteří mají chaty, zahrady, byty.“

Kdo řídí Koláře?

Moderátorka se Babiše zeptala, zda četl ústavu? Jak toto může prezident ovlivnit?

„Může, protože je loutka vlády a jednotliví ministři za něj dělají kampaň, paní Černochová i pan Lipavský. Pan Pavel přijal desítky milionů sponzorů a hlavně je druhý pokus lobbisty Koláře, kterému to napoprvé nevyšlo s panem Drahošem. To je pán, který za námi chodí, když jsou Dny NATO a prosazuje zájmy cizích států.“

Perknerová se zeptala, zda se mu donesla informace, že Petr Kolář by se nijak nepodílel na chodu prezidentské kanceláře, kdyby pan byl pan Pavel zvolen?

„To nemusí. Proč by tam byl zaměstnán, když ho řídí někde jinde,“ opáčil Babiš.

Řídí pana Koláře někde jinde a ti budou jeho prostřednictvím řídit vás, zajímalo moderátorku.

„Tento svět konspirací je světem Andreje Babiše, ne mého, Pan Babiš opět potvrzuje, že lidi využívá, jak se mu to hodí. Když se mu přestanou hodit, odvrhne je. Petr Kolář se mu velice hodil, když ho dostal do Bílého domu, aby se mohl zviditelnit a potom se mu hodil, když potřeboval nějakou radu ohledně vnitřní politiky. Asi ani on nepopře, že ho kontaktoval,“ sdělil Pavel. Andrej Babiš se rozesmál a řekl: „Pan Kolář se nám vždycky vnucoval, protože potřebuje mít vliv. Snažil se nám radit, ale my jsme žádné jeho rady nepotřebovali. Já nejsem loutka nikoho. Nevzal jsem si žádné peníze od sponzorů, jsem absolutně nezávislý. Mám program pro lidi.“

První živá debata Pavla a Babiše na Deníku vyvolala velký mediální ohlas

Perknerová podotkla, že sice není loutkou hnutí ANO, avšak je považován za jeho majitele. Není tedy závislý na straně, ale ona na něm. Je to komfortní situace pro výkon prezidentské funkce?

„Samozřejmě, já jsem v politice deset let, pan Pavel nemá žádné politické zkušenosti, rozumí armádě, ale my už jednoho náčelníka generálního štábu máme, takže to je jediná jeho kompetence. Pan Pavel odešel do NATO v roce 2015 a od té doby neudělal pro Českou republiku vůbec nic. Já jsem kandidát hnutí ANO jako nejsilnější opoziční strany. A bylo by špatně, aby pětikoalice měla na Hradě svoji loutku, která bude na Hradě vykonávat vůli této asociální vlády.“

Jak funguje NATO. Ví to generál?

Podle Pavla Babiš ukázal, že vůbec nerozumí tomu, jak NATO funguje. „Od roku 2015 jsem ve druhé nejvyšší funkci v NATO reprezentoval Českou republiku. Dovolím si tvrdit, že mnohem důstojněji, než to tehdy dělal Andrej Babiš, jehož provázela jedna kauza za druhou. Pokud šlo o moji práci v NATO, tak jsem k budování vzájemné důvěry přispěl mnohem víc, než je pan Babiš schopen připustit. Od roku 2018 jsem byl v důchodu. Přesto jsem byl angažovaným občanem. Jezdil jsem po republice na besedy a vysvětloval mladým lidem, jak pracují mezinárodní organizace, jak by měla fungovat demokratická společnost. Založil jsem iniciativu Spolu silnější, která v době covidu pomáhala mnoha lidem. Premiéru Babišovi jsem předložil souhrnné doporučení více než stovky odborníků.“

Babiš reagoval, že to byla součást prezidentské kampaně. „ Ale já bych rád zdůraznil, jaká byla funkce pana Pavla v NATO. Tady máte jeho fotku a vidíte, že pan Pavel dělal zápis. S Trumpem nikdy nejednal. Já pětkrát.“

„Nevím, jestli to je bůhvíjaké plus, když někdo jednal s Trumpem,“ řekla Perknerová.

„Kdybyste mi neskákala do řeči, pana Pavla necháte mluvit,“ rozčílil se Babiš.

„Na začátku byla nastavena pravidla. Ale máte slovo, povídejte,“ vybídla ho moderátorka.

„Pan Pavel vykonával funkci, za kterou jsme my všichni lobbovali. Pan Stropnický, pan prezident Zeman, kterého pan Pavel tak rád kritizuje. Jeho práce byla, že tam dělal zápisy.“

Perknerová se ho zeptala, zda viděl, jak se s Pavlem loučili v NATO, když ve funkci končil? Potlesk na otevřené scéně a slova díků od Jense Stoltenberga mimo jiné i za to, že dobře reprezentoval Českou republiku?

„Určitě, to bezpochyby. Od roku 2018 přišel s tou iniciativou, kde byl i pan Kolář, ale ani jeden člověk ze zdravotnictví. Tam prokázal, že vůbec neví, jak funguje stát, ministerstva. To byla jen součást kampaně. On se na tu funkci připravuje víc než čtyři roky. To se ale nedá naučit,“ řekl Babiš.

Pomoc ukrajinským uprchlíkům

Pavel byl aktivní jako občan, Babiš premiér a poté lídr opozice. Mezi lidmi je rozšířený názor, že vláda pomáhá daleko víc ukrajinským uprchlíkům než domácímu obyvatelstvu. Opak je pravdou. Pokusili se tuto dezinformaci vyvracet? „Já říkám, že česká vláda pomáhá českým občanům málo a pozdě a vždycky pod tlakem opozice. Udělala fatální chybu, že nezastropovala cenu elektřiny na 1500 korun za Megawatthodinu. Naše hnutí pomáhalo Ukrajincům od začátku. Já sám jsem zachránil tisíc volyňských Čechů, byl jsem na slovensko-ukrajinské hranici v Kapušanech,“ odpověděl Babiš. Takže z tohoto pohledu to česká vláda dělá dobře?

„Pomoc Ukrajině je třeba koordinovat v rámci EU a NATO. Ale česká vláda nepomáhá dostatečně českým občanům, firmám a živnostníkům. Pan Pavel se všechny ty ekonomické věci musí učit, protože je voják. Proč potřebujeme mít dva náčelníky generálního štábu a jednoho z nich prezidentem? My v té funkci potřebujeme někoho, kdo pomáhá lidem, rozumí tomu, je v politice, má zkušenosti a může pro lidi něco udělat. Pan Pavel je kandidát pětikoalice, je provládní a není nezávislý. A proto by bylo špatně, kdyby byl na Hradě,“ opakoval Babiš.

Bývalý voják a podnikatel

Moderátorka připomněla, že Pavel už pět let není vojákem: „Je to bývalý voják. Stejně tak bychom se mohli zeptat, zda potřebujeme na Hradě bývalého majitele Agrofertu.“

Pomáhá česká vláda podle Pavla víc ukrajinským občanům než českým?

„Já se na rozdíl od pana Babiše držím faktů. Proto říkám, že tato vláda pomáhá ukrajinským uprchlíkům, protože je to v našem zájmu. Lidé u nás neumírají, nejsou jim ničena města a vesnice. Ta nejmenší oběť pro společný zájem, aby Rusko nevyhrálo a nemohlo uplatňovat svoji agresivní politiku i mimo Ukrajinu, je kompenzován tím, že se nám do určité míry sníží životní úroveň. Vláda na to musí reagovat hlavně tak, že bude cílit pomoc na ty, kteří to sami nedokážou,“ sdělil Pavel a Perknerová to uzavřela, že na této věci se konečně asi shodnou.

Pavel na Hrad, skandovalo Ústí. Na náměstí dostal kandidát vlastní Jezulátko

Babiš ještě reagoval na Agrofert: „Vaše poznámka není korektní, Agrofert zaměstnává 40 tisíc rodin a další desítky tisíc jich žije z toho, že Agrofert u nich nakupuje zboží. Je registrován v ČR. Já jsem z Agrofertu odešel.“

Na to Perknerová řekla: „Stejně jako pan Pavel odešel z armády. Je to zcela srovnatelné. To přece není žádná výtka. Je logické, že jste někde působili v minulosti, než jste přišli do politiky a než kandidujete na prezidenta.

Povzbuzení do budoucna

Ústavní právník Jan Kysela připomněl slova papeže Jana Pavla II., který po svém zvolení oslovil věřící větou: Nebojte se. Podle Kysely je hanebné a zavrženíhodné používat strach jako volební nástroj. Zeman strašil Sudeťáky a migranty, vy, pane Babiši, válkou. Neměl by prezidentský kandidát spíš povzbuzovat a nacházet lepší stránky v každém z nás?

„Není to pravda. Nevím, jak jste na to přišla,“ ujal se slova Babiš. „Třeba z toho billboardu,“ vysvětila moderátorka. „Já říkám, že nesouhlasím s panem Pavlem, že trvalý mír je iluze. My máme od 2. světové války v Evropě mír. Proto říkám, že nechci válku, ale mír. A kdybych byl na Hradě, tak bych o to usiloval. Nestraším válkou, nejsem válečník. O ní mluvili Fiala, Černochová a pan Pavel, jejich loutka.“

Povolební mapa Česka. Podívejte se, jak se volilo ve vaší obci

Na to se ozval Pavel: „To, co říká Andrej Babiš je absurdní, jako většina z toho, co dnes řekl. Hovořit o trvalém míru je iluze. Stačí se podívat na historii lidstva, která je plná konfliktů. Trvalý mír je nesmysl. I po 2 světové válce jsme měli válku v bývalé Jugoslávii, což pan Babiš možná nezaznamenal. I Ukrajina je Evropou a je tam válka. To neznamená, že se o mír nemáme snažit. Aspoň na tomto principu se můžeme shodnout. K tomu máme organizace, jako je NATO. Je to organizace kolektivní obrany, a tak by to mělo zůstat. Lidem se má říkat pravda a nemá cenu jim nabízet luze, že můžeme žít ve světě bez konfliktů, ale zároveň je nestrašit tím, že je kdokoliv zatáhne do války,“ zdůraznil generál ve výslužbě.

Expremiér dodal, že mluvil o míru v Evropě: „Humanitární bombardování Jugoslávie mě skutečně mrzí a je škoda, že tomu nikdo nezabránil. I tam umírali lidé. Já chci trvalý mír v Evropě. Nesouhlasím, že je to iluze.“

Na závěr debaty oba kandidáti prokázali, že znají českou státní hymnu a Kateřina Perknerová se rozloučila slovy, že už za deset dní se dozvíme, zda nejen krásná česká země, ale i Pražský hrad bude domovem Petra Pavla, nebo Andreje Babiše.

Umí Petr Pavel a Andrej Babiš českou hymnu? Podívejte se:

