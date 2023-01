To všechno očekávají od svého favorita. Vyhrát ovšem může jenom jeden. Proto se naplno rozjela kampaň před druhým kolem. Petr Pavel i Andrej Babiš se budou snažit oslovit co nejvíc voličů svých protikandidátů z prvního kola. Pavlovi vyjádřili podporu Danuše Nerudová , Pavel Fischer, Marek Hilšer i Karel Diviš. Babiše nepřímo podpoří SPD, za niž kandidoval Jaroslav Bašta. Šéf jejího poslaneckého klubu Radim Fiala uvedl, že je to lepší ze dvou špatných možností.

Zdroj: DeníkDůležitá bude i účast. Vysoká pomůže Pavlovi, nižší Babišovi. Otázky, které se opakují ve veřejném prostoru, míří na vztah obou kandidátů k Fialově vládě, válce na Ukrajině, justici nebo zajištění slušné životní úrovně pro obyvatelstvo ČR. Položíme je také v prvním přímém duelu obou finalistů. Pro zajímavost jsme ovšem položili dotazy i zcela neutrálnímu hráči, a to umělé inteligenci, konkrétně ChatGPT od společnosti OpenAI.

Zeptali jsme se, co by měl udělat Petr Pavel, aby vyhrál volby. „Musí se snažit být co nejvíce přístupný a komunikativní, aby přesvědčil co nejvíce voličů, že je pro ně tou správnou volbou,“ napsala.

A co naopak musí udělat Andrej Babiš? „Měl by se zaměřit na své silné stránky, které ho odlišují od jeho protikandidáta. Například zdůraznit své plány pro rozvoj ekonomiky a podporu pro podnikatele. „Nejzajímavější je názor AI na to, čeho by se měl Andrej Babiš vyvarovat: „Vyhnout se konfliktům a kritice svého protikandidáta, které by mohly vyznít jako útočné nebo nespravedlivé, což by mohlo poškodit jeho image. Vyhnout se komunikaci, která by mohla být považována za nespravedlivou nebo lživou, například používání dezinformací nebo pomlouvání protikandidáta.“

Vyslyší finalisté doporučení umělé inteligence? Nebo budou takoví, jací ve skutečnosti jsou, a projeví naplno svoji povahu? Dnešní duel napoví.