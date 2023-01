Z dvojice salát nebo steak oba vybrali salát, což je u generála Pavla zajímavá volba. Z variant Praha či Brno vcelku logicky Nerudová označila Brno a Pavel Prahu. Mezi vlakem a letadlem si Nerudová vybrala ekologický vlak a Pavel rychlejší letadlo.

Nerudová i Pavel chtějí v čele Ústavního soudu Josefa Baxu

Oba dali přednost psovi před kočkou. A Bidenovi před Trumpem. Na dvojici Remek v. Yemi, reagovali shodně vyslovením jména populárního českého umělce a choreografa nigerijského původu Yemiho, jehož si vybral na cestu do vesmíru japonský miliardář Maezawa. Prioritizovali ho před prvním československým kosmonautem Vladimírem Remkem, který se účastnil letu Sojuzu 28 v březnu 1978.

Na poslední dotaz, zda Tel Aviv nebo Jeruzalém, Pavel zvolil Jeruzalém a Nerudová Tel Aviv. Z toho pak vyplynula debata ohledně vztahu České republiky k Izraeli za nové Netanjahuovy vlády, jejímž členem je i odsouzený rasista Itamar Ben Gvir, který navštívil Chrámovou horu, což Palestinci označili za „bezprecedentní provokaci“.

Vláda by měla mnohem víc pomáhat lidem v nouzi, shodli se Nerudová s Pavlem

Zdroj: DeníkPodle Nerudové je vztah obou zemí dlouhodobý a tradiční, takže nevidí důvod ho měnit na základě jedné vládní sestavy, přičemž upozornila, že vlády v Izraeli nemají příliš dlouhé trvání. Oba kandidáti se vyjádřili proti přesunu české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma, jak to požaduje prezident Miloš Zeman. „K tomu teď není žádný objektivní důvod, neboť v Jeruzalémě je pobočka velvyslanectví, která funguje dobře. Pouze v případě, že by se naši spojenci v Evropské unii dohodli, že se všechny ambasády přesunou do Jeruzaléma, tak bych to podpořila. Cílem České republiky by mělo být přispívat ke stabilitě, ne destabilizovat situaci unáhlenými a nevykomunikovanými kroky.“

Karel Janeček na prezidenta kandidovat nemůže. Ústavní soud odmítl jeho stížnost

Petr Pavel zdůraznil, že v anketě si vybral Jeruzalém, protože ví, co znamená pro komunity tam žijící. „Je to město, které by mělo být zachováno jako kulturní, historické a náboženské centrum pro všechny. I proto se dívám s jistými rozpaky na urychlenou snahu přestěhovat ambasádu do Jeruzaléma, neboť to je velmi citlivý problém. Takový krok bych podpořil pouze v situaci, kdyby většina našich spojenců došla k závěru, že podobný krok jim dává smysl. Nejsem pro, abychom byli jedni z prvních a vytvořili tím atmosféru, kterou bychom pak museli řešit,“ míní Petr Pavel.