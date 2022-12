KOMENTÁŘ: Prezidentské strachy

Čtenáři Deníku a Deníku.cz měli už třikrát možnost seznámit se s názory relevantních hradních aspirantů. Ptali jsme se jich na to, zda podle nich může být hlavou státu člověk, který byl před listopadem 1989 členem KSČ, schvalují-li manželské svazky stejnopohlavních párů, zda by blokovali dezinformační weby, jestli by v případě zvolení bydleli na Pražském hradě, jaké by si vybrali spolupracovníky a koho by jmenovali kancléřem.

Otázka čtvrtého dílu Prezidentského souboje Deníku zní:

Čeho se bojíte (jakou hrozbu považujete v současnosti za nejzávažnější)? (řazení kandidátů je náhodné)

Anketní část tím uzavíráme. V dalších dnech se můžete těšit na online debaty.

Potvrzení kandidáti na prezidenta pro volby v roce 2023:

Andrej Babiš

Věk: 68

Povolání: poslanec, bývalý premiér

Navrhující strana: ANO, má podpisy 56 poslanců

Odpověď: Z osobního hlediska se samozřejmě bojím o zdraví svých dětí, nejbližších a přátel. Z hlediska České republiky se bojím o její budoucnost, protože tu máme nejhorší vládu od vzniku ČR, která svou neschopností a neakčností ohrožuje budoucnost naší země, našich dětí, občanů, živnostníků a zaměstnavatelů. A za největší stávající hrozbu považuji válku. Je zodpovědností světových politiků, aby jí zabránili.

Jaroslav Bašta

Věk: 74 let

Povolání: poslanec, bývalý diplomat

Navrhující strana: SPD, má podpisy 20 poslanců

Odpověď: Nejvíce se bojím toho, aby se dosavadní lokální válka na Ukrajině nezměnila ve válku celoevropskou se strašnými důsledky pro Českou republiku.

Pavel Fischer

Věk: 57 let

Povolání: senátor, bývalý diplomat

Navrhující strana: má podpisy 20 poslanců a 34 senátorů

Odpověď: Bojím se malomyslnosti a nesvárů v naší společnosti. To považuji za největší hrozbu: že budeme jako občané připraveni věřit kdejakému dezinformátorovi víc než vládě. Ale dokážeme-li v tom podstatném najít shodu, nemusíme se obávat bezpečnostních hrozeb. S nimi si totiž, a to i za pomoci našich spojenců, dokážeme poradit.

Marek Hilšer

Věk: 46 let

Povolání: senátor, lékař

Navrhující strana: podpisy jedenácti senátorů

Odpověď: Hrozeb je v současné době kolem nás mnoho. V Evropě je válka, tíží nás energetická krize, mnoho lidí se propadá do chudoby. Ale já věřím, že naše společnost je silná a že se nám společně nakonec podaří všechny tyto problémy překonat. Musíme být silní a nesmíme se bát.

Danuše Nerudová

Věk: 43 let

Povolání: profesorka, bývalá rektorka

Navrhující strana: občanská kandidátka

Odpověď: Nebojím se ničeho. Veškeré hrozby, které nás v tuto chvíli ohrožují, bych v pozici prezidentky řešila. Ať už se jedná o energetickou krizi, o potravinovou bezpečnost nebo o to, že nám část populace upadá do chudoby. Řešila bych i to, že trochu podceňujeme Čínu, protože se v tuto chvíli zaměřujeme na Rusko a mezitím nám tu roste další bezpečnostní hrozba v podobě Číny.

Petr Pavel

Věk: 61 let

Povolání: generál ve výslužbě

Navrhující strana: občanský kandidát

Odpověď: Hlavní a urgentní hrozbou dneška je bezpochyby agresivní Rusko. Se svojí válkou proti Ukrajině a hrozbami použitím jaderných zbraní proti demokratickým zemím. Dlouhodobě pro demokratické země může být ale větší hrozbou to, že nebudeme schopni odlišit, co je skutečná a domnělá hrozba. Že se necháme svádět na scestí poukazováním na hrozbu tu z Evropské unie, tu ze Spojených států a nebo se budeme utápět v malých žabomyších válkách mezi politickými stranami.

Denisa Rohanová

Věk: 47 let

Povolání: prezidentka České asociace povinných

Navrhující strana: má podpisy 20 poslanců z minulého volebního období

Odpověď: Velká část českých domácností se díky zdražování dostala do nevyrovnaných rozpočtů. Máme milion lidí v exekuci. Kde bude Česká republika příští rok? To je věc, které se obávám.

Josef Středula

Věk: 54 let

Povolání: předseda ČMKOS

Navrhující strana: podpisy jedenácti senátorů

Odpověď: Bojím se toho, že se Česká republika rozdělí na zemi, kde se bohatým bude i nadále dařit dobře, ale těm, kteří bohatí nejsou, se jejich situace výrazně zhorší. Příští rok další inflace, letos nezvládnutá inflace. Mzdy a platy nízké, minimální mzda žalostná. Toto není dobrá zpráva pro Českou republiku, a jestli s tím chtějí něco politici udělat, tak rozhodně pomoci lidem a firmám. Jestli to neudělají, můžeme mít problémy ještě větší.

Tomáš Zima

Věk: 56 let

Povolání: lékař, bývalý rektor

Navrhující strana: podpisy třinácti senátorů

Odpověď: Nebojím se. Vidím kolem sebe spoustu šikovných a chytrých lidí. Čelíme kombinaci hrozeb, energetické, bezpečnostní a ekonomické. Nesmíme nechat lidi padnout na sociální dno, musíme podporovat průmysl, vzdělání a inovace. Je potřeba hledat dohodu napříč společností, abychom v krizích obstáli. Věřím, že zdravý rozum zvítězí.