Petr Pavel jasně prohlásil, že se necítí být vládním, ale nezávislým kandidátem. „Chci se opřít o podpisy občanů a zachovat si odstup, abych se mohl k vládě vyjadřovat kriticky tam, kde to bude zapotřebí,“ uvedl. Vládu sice jednoznačně považuje za lepší než tu předchozí, Babišovu, přesto k ní ale neskrýval své výhrady.

Celý záznam prezidentské debaty Deníku s Danuší Nerudovou a Petrem Pavlem:

Pomoc lidem ohrožených chudobou

Ty se týkají zejména pomoci lidem aktuálně ohroženým chudobou. „Já vnímám jako největší nedostatek vlády v tom, že nebyla schopna srozumitelně komunikovat to, co připravuje, co dělá, a že nebyla schopna ta opatření dělat efektivněji a rychleji,“ konstatoval Pavel. Lidé v nouzi by proto podle něj měli zejména dostávat správné informace a také by měla odpadnout související byrokracie. „Je pořád co zlepšovat na půdě komunikace, především u opatření směrem k těm nejpotřebnějším je potřeba, aby vláda byla mnohem konkrétnější,“ podotkl.

Nerudová i Pavel chtějí v čele Ústavního soudu Josefa Baxu

Nerudová sice vládu a úředníky pochválila za úspěšně zvládnuté předsednictví Evropské unie, rovněž však neskrývala nespokojenost s pomocí lidem v nouzi. „Objela jsem celou Českou republiku a ty příběhy, které teď slýchávám, jsou opravdu velmi smutné,“ posteskla si Nerudová.

Zmínila důchodce s nízkou penzí či samoživitele, kteří si musí pro jídlo chodit do potravinové banky. „To všechno jsou věci, které mi jako ženě a matce úplně rvou srdce, a jako ekonomka vím, že se dají řešit,“ dodala Nerudová. Jejím navrhovaným řešením by proto bylo zavedení zvláštního sociálního tarifu, jenž by měl pomoci 35 procentům českých domácností, jež podle ní nejsou schopny měsíčně uspořit žádné peníze.

Kritika Babiše



Expremiér a předseda hnutí ANO Andrej BabišZdroj: Deník/Martin DivíšekPavel i Nerudová se také kriticky vyjádřili ke třetímu favoritovi prezidentské volby - Andreji Babišovi. Že na nejvyšší ústavní funkci v zemi kandiduje člověk, jenž se právě v roli obžalovaného z dotačního podvodu hájí před soudem, je podle Pavla „specifický český bizár“.



Vadí to rovněž Nerudové. „Myslím si, že je to možná i kvůli tomu, že zde chybí autorita prezidenta, který by jasně naznačoval, že lidé, kteří jsou obžalovaní, by se vůbec neměli takovýchto voleb zúčastňovat,“ prohlásila.