Proč u voličů uspěli právě Pavel a Babiš? Důležitou roli hrálo několik faktorů

Expremiér hned po oznámení výsledků na bývalého šéfa Vojenského výboru NATO zaútočil, ale v diskuzi Deníku by mělo jít nejen o čestný souboj, ale především o střet idejí a představ o směřování České republiky. Oba uchazeči o Pražský hrad by měli říct, co chtějí udělat pro to, aby „naše země vzkvétala“.