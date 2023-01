Komu z devíti kandidátů byste dali v prvním kole voleb svůj hlas? Hlasujte v ANKETĚ pod článkem.

Zveřejnili jsme i čtyři díly anketních odpovědí na témata, jež voliče nejvíc zajímají, například zda může být českým prezidentem člověk s komunistickou minulostí, koho by si na Pražský hrad vzali jako své spolupracovníky nebo jak by reagovali na lživé zprávy a dezinformační webový obsah. Představili se také partneři uchazečů o nejvyšší stání funkci, kteří sdělili, jak by pojali svou roli první dámy či gentlemana.

Spící prezident by byl fatální přešlap, shodli se Fischer, Diviš i Středula

Nyní už jde do tuhého a podle prosincového volebního modelu Deníku by se tři favorité, Andrej Babiš (26,7 procenta), Petr Pavel (25 procent) a Danuše Nerudová (24,5 procenta) podělili o většinu hlasů. První je stranickým kandidátem hnutí ANO, ostatní dva podpořili svými podpisy občané.

Profesorka Nerudová i generál Pavel jich nasbírali přes osmdesát tisíc. Oba, a kromě nich ještě Pavla Fischera, označil předseda vlády Petr Fiala za osobnosti, jež mají podporu koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09): „Jsem přesvědčený, že každý z uvedené trojice může vykonávat funkci prezidenta v souladu s hodnotami, které naše tři strany zastávají.“

VIDEO: Je bitva o Hrad nerovná? Diviš, Fischer a Středula odpovídali Deníku

Expremiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš se naopak profiluje jakoostrý kritik pětikoalice a jejích kroků v prvním roce vládnutí. Ačkoli všichni zájemci o Hrad deklarují svůj zájem vystupovat aktivně a nebýt pouhým kladečem věnců či automatem na podpisy, Andrej Babiš je tím, kdo by zřejmě vystupoval jako reálná protiváha vlády.

Jaké má v tomto směru úmysly, se ovšem čtenáři Deníku nedovědí, neboť účast v první online debatě Deníku odmítl kvůli dalšímu soudnímu stání v kauze Čapí hnízdo.

