Obžalovaný prezidentský kandidát je unikát

A jak vnímá fakt, že k favoritům volby podle průzkumů patří obžalovaný člověk? „Je to naprosto unikátní situace, možná i proto, že zde chybí autorita prezidenta, který by jasně ukázal, že obžalovaní lidé by se takových voleb vůbec neměli zúčastňovat ani kandidovat na funkci premiéra. Pevně věřím, že se politická kultura v naší zemi změní,“ uvedla ekonomka.

Pavel i Nerudová dávají přednost Yemimu před Remkem a salátu před steakem

Pavel si přisadil: „Je to takový specifický český bizár. Člověk, s nímž se po celou dobu jeho kariéry táhnou různé kauzy a trestní obvinění, by měl mít sám dost soudnosti a do soutěže o nejvyšší úřad nejít. Pokud už to tady máme, měli by si lidé být vědomi toho, k čemu by asi došlo, kdyby se hlavou státu stal muž, který má nedořešený soudní případ.“

Vláda boduje v zahraničí, doma méně

Moderátorka připomněla, že současný prezident Miloš Zeman řekl, že bude volit právě Andreje Babiše a doporučil ho svým příznivcům jako zkušeného politika. Šéf hnutí ANO často mluví o politickém polistopadovém kartelu, který ho chce dostat pryč z veřejného života, o antibabišismu.

Do této kategorie by asi zařadil i oba hosty Deníku, neboť premiér Petr Fiala je spolu s Pavlem Fischerem označil za kandidáty, kteří splňují představy ODS, TOP 09 a KDU-ČSL na demokratickou hlavu státu. Jaký je tedy jejich vztah k vládě? „Nekandiduji proti někomu, ale s jasnou vizí pro občany této republiky. Chtěla bych, abychom žili v zemi, kde bude mít nárok na šťastný život každý, bez ohledu na to, ve kterém regionu žije, kým je, nebo koho miluje,“ pravila bývalá rektorka Mendelovy univerzity.

Vláda by měla mnohem víc pomáhat lidem v nouzi, shodli se Nerudová s Pavlem

Dodala, že si nesmírně váží vlády za to, že ČR vrátila na mapu demokratické zahraniční politiky a ocenila úspěch českého předsednictví v Radě EU. „Bohužel ale musím být trošku kritická k vládním krokům v domácí politice, neboť některá opatření přicházejí pozdě a jsou nedostatečná, 35 procent domácností není schopno měsíčně cokoliv ušetřit. Na stole by měl být sociální tarif, který by pomohl samoživitelům, osamělým důchodcům a mladým rodinám,“ navrhuje. Některé příběhy lidí, kteří jsou na dně a musejí chodit třeba do potravinové banky, jí jako mámě podle jejích slov „doslova rvou srdce“.

Cítí se Petr Pavel jako vládní kandidát? „Ne a ani jím nejsem. Premiéru Fialovi jsem zdůraznil, že jsem nezávislý kandidát, opírám se o podporu občanů a chci si zachovat odstup, abych se mohl i k vládě vyjadřovat kriticky tam, kde to je zapotřebí. Na jedné straně jsem rád, že máme tuto vládu, kterou považuji jednoznačně za lepší než Babišovu, ale na straně druhé ne vše dělá dobře. Největší nedostatek vnímám v tom, že nebyla schopna srozumitelně komunikovat to, co připravuje a bude dělat a opatření provádět efektivněji a rychleji,“ konstatoval Pavel.

Na otázku, kam by se zařadili na pravolevé škále, Petr Pavel odpověděl, že má problém s podobnou kategorizací: „V armádě jsem to bral jako službu všem, bez ohledu na to, zda mají pravicové, nebo levicové smýšlení. Sám bych se posadil někam napravo od středu se silným sociálním akcentem.“

Slabým regionům by Nerudová pomohla koeficientem

Také Danuše Nerudová uvedla, že by nechtěla, aby se kandidáti nálepkovali označením pravičák, levičák, konzervativec, liberál, neboť to vede k hloubení příkopů mezi skupinami obyvatel. „Dlouhodobě říkám, že v naší zemi musíme podporovat aktivní lidi, kteří vytvářejí hodnoty. Zároveň tvrdím, že mezi námi žijí také tací, kteří neměli takové štěstí, a těm musíme pomáhat. Naše země bude tak silná, jak bude silný náš nejslabší region. To je moje vnímání a politické smýšlení.“

Znamená to, že by k jejím prezidentským agendám patřilo cílení na dlouhodobě strukturálně postižené regiony, kde se nedaří dostat životní úroveň či vzdělanost na průměr České republiky? „Z úřadu prezidentky bych prosazovala komplexní řešení. Nejde jen o Ústecký a Karlovarský kraj, neboť třeba v tom Moravskoslezském nemá sto tisíc lidí zubaře. Dostupnost lékaře a kvalitního školství mezi regiony velmi kolísá. Nástrojem vyrovnání je Rozpočtové určení daní, které se třicet let nezměnilo. Chci otevřít diskusi o tom, že v regionech, které třicet let výrazně přispívaly k blahobytu celé ČR, drancovalo se jejich životní prostředí a snižovala se v nich kvalita života, by měly získat koeficient, díky němuž by se jim to v rámci krajských rozpočtů vrátilo," navrhla Nerudová.

Volební model Deníku: Náskok Babiše před Pavlem a Nerudovou se ztenčil

Pavel k tomu přidal další rozměr: „Jednou z cest je také sdílení dobrých zkušeností z míst v zahraničí, která prošla podobnou transformací, ať už jde o Belgii nebo Velkou Británii. Tam dokázaly regiony s těžebním průmyslem změnit v oblasti založené na sofistikované práci s vysokou přidanou hodnotou. Kombinace všech přístupů by mohla přispět k tomu, aby se pozapomenuté kraje dotáhly na ostatní části republiky a podmínky pro život tam byly srovnatelné.“

V závěru debaty se oba favorizovaní kandidáti shodli, že by navrhli současného soudce Nejvyššího správního soudu Josefa Baxu za člena Ústavního soudu a poté ho jmenovali předsedou. Stejně tak ani jeden by bez široké shody se spojenci v EU nebyl pro přesun české ambasády z Tel Avivu do Jeruzaléma.