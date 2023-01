V prvním duelu Deníku se tak střetnou uchazeči o Hrad, kteří mají podle všech průzkumů volebních preferencí šanci dostat se do druhého kola. V minulých dílech už jsme v živých debatách představili další aspiranty: Jaroslava Baštu, Tomáše Zimu, Karla Diviše, Josefa Středulu a Pavla Fischera. Všichni, včetně Babiše, se účastnili videoanket v rámci Prezidentského souboje Deníku.

O Nerudové a Pavlovi se občané za poslední měsíce už dověděli hodně, a to včetně věcí, které zpočátku spíše tajili. V případě bývalé rektorky Mendelovy univerzity jde o získávání doktorských titulů pro zahraniční studenty na Provozně-ekonomické fakultě MZLU. U generála ve výslužbě je to členství v KSČ a vedení její základní organizace, byl též frekventantem zpravodajského kurzu.

Zdá se však, že voliče daleko víc zajímá, jak by Nerudová či Pavel přistoupilik výkonu prezidentské funkce, podle čeho by vybírali kandidáty na ústavní soudce, koho by jmenovali premiérem, kým by se obklopili a co by udělali s Pražským hradem.

