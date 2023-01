Babiš také znovu zopakoval, že v Evropě je od druhé světové války mír a že válku nechce. „Chci mír. Kdybych byl na Hradě, tak bych o to usiloval. Nestraším válkou, nejsem válečník,“ hájil se šéf hnutí ANO, který svého protivníka označil za loutku koaliční vlády, která o válce mluví.

Pavel: Pokud já jsem vládní kandidát, pak je Babiš kandidátem proruského tábora

Jeho výroky ale považuje Pavel za absurdní. „Hovořit o trvalém míru je opravdu iluze. Stačí se podívat na historii lidstva, trvalý mír je nesmysl. Historie lidí je historií konfliktů, které jsou větší či menší. Nakonec, i v Evropě jsme měli válku v bývalé Jugoslávii, což možná pan Babiš nezaznamenal. Teď máme další válku, Ukrajina je v Evropě,“ zdůraznil Pavel.

Andrej Babiš o "strašení" ve volební kampani. Petr Pavel o pojmu "trvalý mír"

Zdroj: Deník

To však podle generála ve výslužbě neznamená, že se o mír nemáme snažit. Právě kvůli tomu podle něj existuje organizace kolektivní obrany Severoatlantické aliance (NATO). „Rozhodně by se NATO nemělo měnit na útočnou organizaci,“ řekl Pavel. Narážel tím na Babišův rozhovor pro deník Právo z roku 2016, v němž navrhoval, aby se NATO změnilo z obranného parku na útočný pakt. Mělo tak útočit proti pašerákům během migrační krize.

Babiš v debatě také uvedl, že Pavla považuje za provládního kandidáta a právě Fialův kabinet podle něj tvrdí, že jsme ve válce. Pavel naopak označil Babiše za prohradního kandidáta a toho, kdo straší válkou v rámci politické kampaně. „To, co jsem dělal celý život, bylo zabraňovat válce. Pan Babiš si určitě dobře uvědomuje, jak přestřelil svým hloupým plakátem, na kterém naznačuje, že by vojáci měli zatahovat zemi do války,“ dodal Pavel.

Na celý záznam živé debaty Petra Pavla a Andreje Babiše se můžete podívat zde:

