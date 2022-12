Právě tepelná čerpadla dnes tvoří více než 95 procent jejich obratu, zbytek připadá na klimatizace, s nimiž Hanus začínal v roce 1998 podnikat.

„Klimatizace jsou vlastně taková jednoduchá tepelná čerpadla. Jejich výrobě jsme se věnovali první tři roky. Pak jsme si pro sebe vyrobili první tepelné čerpadlo, a protože fungovalo dobře, tak jsme je začali dodávat po známých, až se z toho stala hlavní činnost,“ vzpomínal Jiří na začátky s tím, že pro ně byla tehdy nejdůležitější pořizovací cena pro klienta.

„Před zhruba čtyřmi lety jsme si ale řekli, že chceme mít ty nejspokojenější zákazníky a vyvinout pro ně takové čerpadlo, které bude splňovat ta pro ně nejdůležitější kritéria. Začali jsme se jich tak systematicky ptát, co je pro ně nejdůležitější. Zjistili jsme, že je to hlavně výše úspor a tichost. Jsme v současné době jediná firma, která má energetickou účinnost A+++/A+++ a současně nejnižší hlučnost ze všech tepelných čerpadel na trhu,“ poukázal Hanus na fakt, že když se něco chce, je možné to i dokázat.

Podmínkou jsou dle jeho slov ty nejlepší komponenty, které český i zahraniční trh nabízí. Jak se ale zdá, funguje to. Zatímco loni vyrobili ve společnosti 1000 čerpadel, letos už to bylo 3600, na příští rok odhadují výrobu 14 tisíc čerpadel. Kromě České republiky vyváží společnost své výrobky do dalších devíti evropských zemí.

Technici se mohou připojit online

Status firmy se solidním výrobkem, kterému uživatelé věří, získala společnost Acond díky komplexním službám, jež zákazníkům nabízí. V praxi to vypadá tak, že pokud má majitel nemovitosti zájem o tepelné čerpadlo, navštíví jej technik ze společnosti Acond, na místě probere možnosti tak, aby čerpadlo splňovalo jeho očekávání, a následně připraví cenovou nabídku.

„Pokud se s námi dohodne, podepíšeme smlouvu o dílo, my mu tepelné čerpadlo v řádech měsíců vyrobíme a naši vlastní topenáři a elektrikáři jej nainstalují, to trvá tak den, dva,“ nastínil Hanus.

„Tím to pro nás ale nekončí. My se o ta zařízení také staráme. Posledních devět let naše tepelná čerpadla připojujeme přes internet k dispečinku. Když pak nastane nějaký problém, není třeba hned platit výjezd. Zákazník zavolá nebo napíše mail, naši technici se k čerpadlu připojí, podívají se na historii, zjistí případnou závadu a když to jde, tak ji odstraní. Pokud ne, vyrazí na místo, ale s sebou už si vezou potřebný díl k opravě,“ poukázal na další pozitivum.

Co je pro klienty neméně důležité, je fakt, že se jedná o skutečně českou firmu. „Už dávno neplatí, že co je ze zahraničí, je lepší. To je jako v obchodech, lidé chtějí české potraviny. Navíc je třeba si uvědomit, že pokud kupujeme české výrobky, bohatne tím Česká republika, protože tu ty peníze necháváme. Pokud kupujeme produkty ze zahraničí, peníze půjdou tam,“ vysvětloval.

K výročí si nadělili nové zázemí. Spuštěný provoz by zde měl být v polovině příštího rokuZdroj: se svolením Acond a.s.

V příštím roce oslaví společnost čtvrt století existence. K výročí si nadělila novou budovu o velikosti 12 tisíc metrů čtverečních. Počet zaměstnanců by se ze 175 měl zvýšit až na 350.

„Budovu nám navrhoval jihlavský architekt pan Vohradník a její provoz by měl být spuštěn v polovině příštího roku. Určitě tam budou naše tepelná čerpadla. Ty máme v plánu testovat jak v komorách, tak i reálně při vytápění našeho objektu,“ řekl Hanus.

Rád by pomohl regionu

Na střeše budou fotovoltaické panely, dešťovou vodu budou sbírat do retenčních nádrží. „Budou mít podobu jezírka, tak se v současné době domlouváme s městem, že bychom sem dali nějaké lavičky a nechali tuto část veřejně přístupnou,“ dodal.

A co by přál společnosti do dalších let? „Jako náš velký úkol a zodpovědnost považujeme pomoc regionu. Milevsko je město, které má nejhorší demografii v republice. Máme tu nejvyšší věkový průměr, mladí lidé tu nenachází příležitosti a utíkají do velkých měst. To chceme změnit. Moc se nám líbí, když se nám je podaří přitáhnout zpátky,“ uzavřel Jiří Hanus.