Na počátku jeho podnikání byla nespokojenost. „V roce 2006 jsem začal chytat florbalovou extraligu. Chtěl jsem si nechat nakreslit helmu od člověka, který to jako jediný v České republice dělal. Když jsem ale viděl, jak to dělá, nelíbilo se mi to. V té době jsem pracoval s bratrem ve firmě, která se specializuje na dětská hřiště. Kreslili jsme tam motivy stříkací pistolí. Brácha vymýšlel zvířátka a postavičky a já jejich design. Pak jsem to šel nakreslit,“ vzpomíná Roman Vítek.

Talent ke kreslení prý zdědil Roman Vítek po dědečkovi a výtvarné cítění v něm rozvíjela také matka. Kreslil rád a dobře, ale studium na umělecké škole ho nelákalo. Věnovat se chtěl hlavně sportu. Není tedy divu, že si Romanova airbrusherského talentu jako první všimli jeho spoluhráči.

„Kluci, kteří se mnou i proti mně chytali extraligu, říkali – to je bomba, máš helmu jako z NHL. Chceme to také. Oni se stali mými prvními zákazníky. A pak se to rozjelo po sociálních sítích a v televizi. V České republice jsem byl díky rozmanitosti jediný. Za reklamu jsem nemusel dát ani korunu, tu mi dělala moje práce,“ vysvětluje Roman Vítek.

Nesmazatelnou stopu zanechal nemošický airbrusher už na olympijských hrách v Pekingu. Jeho kresby doprovázely hokejového brankáře Romana Willa i brankářskou skupinu žen. Roman Vítek ale připomíná, že i kresby na sportovním vybavení mají svoje limity. Hokejový brankář Šimon Hrubec, kterému vyzdobil helmu jiný airbrusher, si třeba musel přelepit olympijské kruhy.

„Kromě nich se nesmí na masku kreslit přezdívky ani jména a rovněž motivy zavánějící skrytou reklamou. Nesmělo tam být ani logo českého hokeje. Takže se okruh možností smrskl na čísla a státní symboly,“ vysvětluje Roman Vítek.

A sám si nastavil i vnitřní hranice, za které by při práci airbrushera nešel. „Kromě nahotin bych v žádném případě nikomu nenakreslil hákový kříž a další symboly propagace, kterou odmítám. Jednu svastiku už jsem odmítl,“ říká s tím, že se vyhýbá i motivům, které jej nebaví. Jako třeba motorkářské helmy. „Většinou tam je orel, lebka, orel v plamenech, lebka v plamenech, lebka orla v plamenech. Pořad stejné,“ dodává.

Zájem ze světa sportu

Roman Vítek však nenavrhuje a nekreslí jen pro hokejisty, zájem o jeho airbrusherskou práci mají rovněž sportovci z jiných odvětví. Českým biatlonistům pokreslil pažby pušek, jeho umění nachází uplatnění všude tam, kde se používají helmy.

„Už jsem dělal několik helem pro lyžování, snowboarding, na paragliding, na skoky s padákem, helmy na kolo, na skateboard, Red Bull helmy, se kterými jezdí koloběžkáři,“ vypočítává Roman Vítek. A nezapomíná samozřejmě ani na florbalisty. K padesátinám od něj dostal vyzdobenou helmu i Jaromír Jágr. Nejpracnější, jak vzpomíná, bylo vtěsnat na omezený prostor loga, kterých bylo čtrnáct.

Se svým uměním pronikl Roman Vítek i do zahraničí – Švédska, Finska, Francie, Švýcarska, Německa nebo Itálie. A dostal se i do zámořské NHL. „Navrhoval jsem helmu pro Lukáše Dostála do Anaheimu. Dostat se tam do podvědomí je složité. Kluby mají nasmlouvané svoje airbrushery. Až budou naši kluci, kteří jsou v pozici nováčků, zkušenější, budou si moct více vybírat,“ dodává Roman Vítek.