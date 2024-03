Společnost Alika se zabývá výrobou pražených ořechů a slaných snacků nebo také balením sušeného ovoce a olejnatých semen. „Nikdy by mě nenapadlo, že se takto rozrosteme. Spíš jsem si vždycky myslela, že z toho bude regionální firma,“ říká zakladatelka Jana Kremlová.

Alika - výrobce oříšků | Foto: se svolením Alika

Firma Alika byla založena Janou Kremlovou a Pavlem Kremlou v březnu 1992. Původním záměrem bylo pražení a balení kávy pro region Prostějov. „Původně jsem ani nechtěla pražit kávu, ale balit léčivé bylinky a vyrábět různé mastičky. Ale pro to jsem nenašla pochopení v rodině. No a protože jsem odborník české zemědělské a potravinářské inspekce na kafe, tak to, co nám pak přišlo rozumné, byla káva, o které jsem věděla úplně všechno,“ říká Jana Kremlová.

Dnes velký a dobře fungující podnik byl vybudován od píky. „Na začátku jsem opravdu neměla ani korunu. Všechny peníze jsem měla půjčené. Tenkrát od spořitelny. Dostala jsem půlmilionový úvěr, za který jsem si musela všechno pořídit,“ vzpomíná.

Záhy došlo ke změně a kávu nahradily oříšky. A co bylo důvodem? „Káva zrovna neprosperovala. V tu dobu lidé dávali spíš přednost kávám, které měly masivní televizní reklamu. A náhodou jsme přišli na to, že jedna firma potřebovala pražené arašídy. A ta technologie je stejná. Takže pán si k nám dodal arašídy, které my jsme upražili, a on je dodával na výrobu křupek,“ vysvětluje Jana Kremlová.

Větší zázemí i nabídka

Firma se postupně rozrůstala a měla zázemí v několika obcích na Prostějovsku. Nakonec v roce 2004 z organizačních důvodů zahájila výstavbu nového závodu v Čelčicích u Prostějova. A zde působí dodnes. „Naše začátky byly bez byznys plánu, stačilo, že se objevila nějaká velká zakázka, která nás pohltila. Vždycky to přirovnávám k tomu, když jede loďka po moři a přijde nějaká velká vlna, se kterou nějak musíte zabojovat. Buď vás to utopí, nebo vás to hodí dál do toho moře. A pak už ty velké vlny zvládáte,“ říká Kremlová.

Velkým mezníkem pak podle ní bylo setkání s nákupčím z Makra. To jim otevřelo jak Českou republiku, tak Slovensko. Alika v současnosti nevyrábí jen oříšky, má mnohem širší sortiment, včetně produktů s označením Bio.

„V naší strategii je vyrábět cokoliv, co lze udělat z oříšků a ze semínek. Jeden z nových projektů vznikl, když k nám nastoupil manžel starší dcery. Rozjeli jsme divizi polotovarů pro průmyslové zákazníky. Ta je dnes naší nejsilnější stránkou. Šedesát procent toho, co se u nás vyrobí, směřuje do dalších továren na výrobu müsli, zmrzlin či ořechových tyčinek,“ podotýká podnikatelka.

Zájem zákazníků o oříšky a výrobky z nich roste. „Určitě je větší. Co dřív třeba neexistovalo a prodává se to nyní krásně, jsou ořechové mouky. Máme mandlovou, pistáciovou, kokosovou, prostě ke každému oříšku máme mouku. Je to hodně dáno tím, že se řeší celiakie. Maminky se z toho naučily úžasně péct. Spousta lidí se třeba jen vyhýbá lepku, a ti se pak stávají našimi zákazníky,“ vysvětluje Jana Kremlová.

Největší hit, který se stále drží v České republice na čele prodejnosti, je hodně známý a tradiční. „Jsou to slané arašídy. My jsme národ milovníků piva a k němu je dobré něco slaného. Arašídy jsou hutné, nejsou drahé, mají v sobě spoustu dobrých látek. Někdy se více prodávají mandle, kešu nebo pistácie, ale to je také dáno úrodou. Ta určuje cenu. Ale arašídy jsou pořád stabilní a oblíbené. Hodně se také prodávají směsi oříšků, spousta lidí si je oblíbila. Je to snadno dostupné, má to dlouho trvanlivost, na výlet nebo zahnání vlčího hladu jsou oříšky bezvadné. K oříškům také čím dál více inklinují lidé, kteří se zajímají o zdravou výživu,“ uzavírá Jana Kremlová.