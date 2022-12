V patnácti letech tak nastoupil na hotelovou školu do Plzně. „Nastoupil jsem tam na tříletý učební obor číšník. První dny praxe v restauraci pro mě byly velice těžké, nejen fyzicky, ale i psychicky. Zde jsem zapochyboval, zda jsem si vybral správné povolání. Po měsíci jsem si práci osvojil a této profesi zcela propadl. Nakonec jsem výuční list absolvoval s vyznamenáním,“ vypráví Petr Berka.

Protože ho studium gastronomie začalo bavit, rozhodl se, že bude pokračovat ještě na čtyřletém oboru zaměřeném na hotelnictví a cestovní ruch. Zde teprve pochopil, o čem gastronomie je, že je to velice rozmanitý a krásný obor, který nabízí mnoho dalších možností.



„Již na škole jsem dostal možnost zúčastňovat se různých gastro soutěží, praxí, stáží a cateringových akcí v těch nejlepších gastro zařízeních u nás,“ vzpomíná Berka s tím, že právě tyto zkušenosti mu dávaly další rozhled v oboru.

Jeho snem prý vždy bylo pracovat v zahraničí v hotelu na pozici servisu, což se mu hned po maturitě splnilo a přes rok se v Německu sebevzdělával na této pozici. Po návratu do Čech pracoval ve známých restauracích jako je Šenk Na parkánu nebo Švejk restaurant u Zeleného stromu v Nepomuku.

Restaurace Angusfarm SoběsukyZdroj: ANGUSFARM restaurace

„V roce 2012 mě oslovila paní Radová z Hotelové školy v Plzni na Borech s nabídkou na pozici učitele odborných předmětů, kterou jsem rád přijal a učím zde dodnes. Jsem rád, že žákům mohu s čistým svědomím prezentovat náš obor jako velice rozmanitý a perspektivní, díky němu mohou najít uplatnění po celém světě,“ vysvětluje Berka.

Největší pracovní mezník

A to už se dostává ke svému největšímu pracovnímu mezníku. V roce 2018 ho oslovil kamarád Marcel Klaus a jeho žena Lenka, kteří plánovali znovuotevření restaurace Angusfarm Soběsuky. Zeptali se ho, zda by s nimi do toho šel a měl celý provoz restaurace a pensionu na starost.

„Bral jsem to jako další velikou výzvu v mém profesním životě. Líbil se mi jejich přístup k lidem, zapálení do gastronomie a jejich představa o celkovém konceptu a směru restaurace, kterou chtěli jít. Souhlasil jsem a šel jsem do toho. Restauraci Angusfarm nyní vedu již čtvrtým rokem a myslím si, že se svým týmem děláme všem našim hostům radost a dáváme jim gastronomické zážitky,“ vyznává se Berka.

Letos v říjnu obdržel od Asociace hotelů a restaurací ČR právě pro Restauraci Angusfarm v Soběsukách titul Restauratér roku 2022 v kategorii samostatné restaurace za rozvoj české gastronomie.

„Tohoto ocenění si všichni velice vážíme. Můj profesní život je velice rozmanitý a myslím si, že patřím mezi šťastlivce, protože má práce je zároveň mým koníčkem a mám štěstí na lidi kolem sebe, kteří mě profesně stále motivují. Mám radost, že mohu vzájemně propojovat profesi učitele na hotelové škole a manažera restaurace Angusfarm, kde dávám našim absolventům možnost uplatnění ve svém oboru. Nejvíce však za svůj úspěch v profesním životě vděčím své ženě, které z celého srdce děkuji za podporu a trpělivost,“ uzavírá Berka a potvrzuje tak rčení, že za každým úspěšným mužem stojí skvělá žena.