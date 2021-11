Nejraději pracuje s přírodními materiály, ty jsou hlavní součástí i její decentní dušičkové dekorace, kterou si každý zvládne udělat doma. Adéla Hanzalová našla cestu k dekoracím asi před 15 lety. „Po mateřské jsem se rozhodla věnovat tomuto koníčku více času a nabídnout svou práci i veřejnosti,“ objasnila úvodem.

Letí jedlé kytice

Zabývá se sezonními aranžemi. „Jde o Dušičky, halloween, advent a Vánoce, jaro, Velikonoce, podzim,“ upřesnila Adéla Hanzalová. Mimo to se věnuje celoročnímu aranžování, svatební i pohřební floristice. „Novinkou jsou dárkové jedlé kytice,“ zmínila s tím, že pro pány jde o gurmánské zpracování z klobás a sýrů, v aktuálním období letí vitamínové květiny. „Žádané jsou také flowerboxy, což jsou květinové krabičky s čokoládovými pralinkami,“ vysvětlila.

V současné době má plné ruce práce, protože se blíží svátek zesnulých. „Kolem Dušiček je vždy plno objednávek. Tento svátek nemá trendy, těm spíše podléhají Vánoce a svatby. V tomto případě jde hlavně o účelovost a trvanlivost, aby aranže odolaly povětrnostním vlivům,“ popsala.

Z těchto důvodů nerada používá barvené přírodniny. „Na hřbitovech totiž na výrobky působí slunce, vítr, déšť, mráz a ony musí vypadat pořád dobře. Barvené věci nevypadají dobře, a navíc mohou podléhat klimatickým jevům a znehodnocovat hroby. Někteří lidé smuteční výzdobu navíc mění až na jaře, a tak musí vypadat hezky dlouho,“ uvedla mladá žena, která v prosinci oslaví čtyřicetiny.

Kříže i srdce

Klasicky vyrábí věnce i píchané misky. „Mimo to se snažím dělat originální výrobky jako jsou kříže, či srdce z mechu, které nelze sehnat v běžných obchodech, o ty je velký zájem,“ přiblížila. Ještě loni byly tyto aranže top. „Letos si zákazníci žádají úplně všechno, věnce různých velikostí z thuje, či mechu, různé tvary i misky,“ dodala mladá designerka květin s tím, že každý má jiný vkus.

Podle Hanzalové je památka zesnulých smutným svátkem, a tak by se k němu mělo přistupovat. „Starší generace rády používají výrazně barevné a veselé květiny, já raději volím neutrální a přírodní barvy, hnědé a béžové stuhy, občas dám bílou, černou či zlatou,“ uvedla s tím, že do základu nepoužívá jehličnany jako smrk a borovice, které patří až do vánočního období.

Podzim je podle ní skvělý v tom, že veškerý materiál k tvoření se dá najít v přírodě. „Vše lze nasbírat během procházky,“ sdělila s úsměvem. Jednoduchý věnec i píchanou misku zvládne doma každý, kdo je trochu manuálně zručný.

Adéla u svých aranží dbá na vkus, kvalitní zpracování, originalitu i příznivou cenu. „Mimo to jsem i puntičkářka. Nedám věci z rukou, dokud nejsou dokonalé, nepředala bych někomu výrobek, který bych sama nedala na hřbitov svým blízkým. Musím být vždy spokojená s výsledkem,“ prozradila. Amally design vznikl z rodinného pojmenování. „Moje mamka mi říkala Amálko, a tak jsem se tím inspirovala a upravila si tu přezdívku k obrazu svému,“ řekla Adéla Hanzalová.

Trik proti krádežím na hřbitově

Před krádeží na hřbitově se lze podle jejích zkušeností chránit jednoduchým trikem. „Potom, co nám několikrát ukradli aranže z hrobu, jsme začali věci na hřbitov nenápadně znehodnocovat, tak aby je nenechavci nechali na pokoji. Stačí ze spodu například něco nakreslit lihovým fixem a výrobek je tak už dále neprodejný,“ popsala svůj trik, po kterém už se jí z místa posledního odpočinku blízkých nic neztratilo. „Ztrácely se nám betonová srdíčka i andílci, a od té doby už se to nestalo,“ uzavřela vychytávkou.

Návod na smuteční misku



Miska z mrazuvzdorného materiálu,

Výplň na zatěžkání – zemina, či kamenná drť v kombinaci s florexem,

Vázací drátek, či tavná pistole,

Materiál k aranžování dle vkusu: thuje různých druhů, buxus, břečťan či jiné přírodniny na základ, textilní květiny, na dozdobení kůra, šišky, žaludy, kaštany, ořechy, dřívka, přírodní dekorace různých tvarů, bobuloviny, šípek, ořechy, a jiné přízdoby z přírodních materiálů



Upozornění: Počet květin na pohřeb i hřbitovní dekorace by měl být vždy sudý. Vzdáváme tak úctu zesnulým. Sudý počet květin má zahnat osamělost mrtvých, kterým chybí spřízněná duše do páru. Jednu bílou růži nosíme na poslední rozloučení mladému člověku jako symbol života, který vyhasl příliš brzy.