Autentická vína. To je pro dvojici podnikatelů nejen obživa, ale i láska a vášeň

Ve svém baru prodávají vína. Řeknete si: No a co, takových barů jsou stovky. Jenže tenhle bar na pražském Starém Městě, za kterým stojí Antonín Suchánek (40 let) a Bogdan Trojak (46), se jmenuje Autentista a vznikl jako „sourozenec“ vinného baru Veltlín v pražském Karlíně.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

V baru Autentista se specializují na autentická vína. | Foto: se svolením spoluzakladatelů baru